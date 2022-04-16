Önce dolaptan çıkardı sonra poşetine koydu - Son Dakika
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Önce dolaptan çıkardı sonra poşetine koydu

16.04.2022 12:05
Önce dolaptan çıkardı sonra poşetine koydu

Sultangazi'de bir market önünde bulunan dolaptan meşrubat çalan şahıs kameralar yansıdı.

Sultangazi'de bir market önünde bulunan dolaptan meşrubat çalan şahıs kameralar yansıdı. Şahsın meşrubatları önce yere bıraktığı bir süre sonra ise cebinden çıkardığı poşete koyarak hızla uzaklaştığı görüldü.

Olay, önceki gün Sultangazi Cebeci Mahallesi Çanakkale Şehitleri Caddesi üzerinde bulunan bir markette yaşandı. Yaşanan hırsızlık anı kameralara yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde, şahsın sokak üzerinde bulunan markete ait dolaptan meşrat çıkartarak yere bıraktığı görülüyor. Caddeden geçen vatandaşları kolaçan eden şahsın, daha sonra şişeleri cebinden çıkardığı poşete koyarak hızla dükkan önünden uzaklaştığı görülüyor.

Yaşanan hırsızlığa ilişkin konuşan işyeri sahibi Yakup Taşkın, "Vatandaşın biri meşrubat çalıyor. Ramazan günü böyle bir şeyi yapmasına anlam veremiyorum. Cebinde parası olduğu halde etrafı kolaçan ederek alıp gitmesi ahlaksızlıktır. Cebinde poşetiyle gelmiş etrafı kolaçan ediyor daha sonra poşete meşrubatları koyup oradan uzaklaşıyor. O esnada büfede çalışan arkadaşımız dışarı çıkıyor ama birkaç saniye ile geç kalıyor. Bu şekilde alıp gidiyor" dedi. - İSTANBUL

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Sultangazi, Çanakkale, Market, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Önce dolaptan çıkardı sonra poşetine koydu - Son Dakika


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