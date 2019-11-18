Son Dakika Haberleri: Önce dondurmacının motosikletine çarptı, sonra dükkana girdi
Son Dakika 3. Sayfa Önce dondurmacının motosikletine çarptı, sonra dükkana girdi - Son Dakika

Önce dondurmacının motosikletine çarptı, sonra dükkana girdi

6 saat önce

Bursa'nın İznik ilçesinde meydana gelen kazada facianın eşiğinden dönüldü.

Önce dondurmacının motosikletine çarptı, sonra dükkana girdi, System.String[]

Bursa'nın İznik ilçesinde meydana gelen kazada facianın eşiğinden dönüldü.


Kaza, saat 03.30 sıralarında Orhangazi-İznik yolunda Boyalıca Mahallesi'nde meydana geldi. Kontrolden çıkan otomobil, önce dondurmacının park halindeki motosikletine çarptı, daha sonra emlakçiye girdi. Dükkanının camları tuz buz olurken, motosiklet de kullanılamaz hale geldi. Henüz sürücüsü belirlenemeyen otomobil kayıplara karıştı. Jandarma kazayla alakalı tahkikat başlattı. - BURSA

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 12:08 Kaynak: İHA
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