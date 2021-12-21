Önce döner yedi sonra hırsızlık yaptı - Son Dakika

Bursa'da hırsızlık şüphelisi şahıs dönerci dükkanının camından içeri girdi. İçeride yemek yiyen şüpheli, daha sonra kasada bulunan bir miktar parayı alarak, geldiği camdan çıkıp uzaklaştı. Bu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Yıldırım'a bağlı Mesken Mahallesinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şüpheli şahıs, dönerci dükkanının olduğu bölgeye geldi. Daha sonra çevrede gözetleme yapan hırsızlık şüphelisi, camı açarak içeri girdi. İçeride sahiplerinin sabahtan bıraktığı yemeği yiyen hırsız, daha sonra kasada bulunan bir miktar parayı alarak kayıplara karıştı. Dükkana girme anları ise kameralara saniye saniye yansıdı.

(Berktuğ Öncü - Abdullah Uğur/ İHA)