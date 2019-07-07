Son Dakika Haberleri: Önce dövüldü sonra cep telefonu gasbedildi
Son Dakika Güncel Haber

Önce dövüldü sonra cep telefonu gasbedildi

1 saat önce

ADIYAMAN'da, evine giderken N.A. (23) tarafından önü kesilip dövülen ve cep telefonu gasbedilen M.A. (20), hastanede tedaviye alındı.

Önce dövüldü sonra cep telefonu gasbedildi, System.String[]
ADIYAMAN'da, evine giderken N.A. (23) tarafından önü kesilip dövülen ve cep telefonu gasbedilen M.A. (20), hastanede tedaviye alındı. 
Olay, akşam saatlerinde, Bahçecik Mahallesi'nde meydana geldi. M.A. evine giderken iddiaya göre, N.A. tarafından önü kesildi. N.A., M.A.'yı dövüp daha sonra cep telefonunu gasbetti. N.A. olay yerinden kaçarken, yaralanan M.A.'yı gören çevredekiler durumu polise bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan M.A. daha sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. 
Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, çevrede güvenlik kameralarının görüntülerini incelemeye alıp, görgü tanıkların ifadesine başvurdu. Yapılan çalışmayla N.A.'nın adresini belirleyen ekipler, Kahramanlar Caddesi üzerinde şüpheliyi gözaltına aldı. N.A., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.


- Adıyaman
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 10:38 Kaynak: DHA
Bahçecik, Adıyaman, Polis, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ambulansta kanlı yüzünü çeken yaralı herkesi şoke etti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miçotakis'a tebrik telefonu Adıyaman'da yemek yiyen kadını taciz ettiği iddia edilen Suriyeliler ile Türk vatandaşları arasında kavga çıktı! İstanbul'da iki maganda trafikte tartıştıkları sürücüye tekme tokat saldırdı! Olay cep telefonu kamerasına yansıdı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.7.2019 23:49:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Önce dövüldü sonra cep telefonu gasbedildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]