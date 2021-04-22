Önce dua, sonra alışveriş...Market önündeki türbe görenleri şaşkına çeviriyor - Son Dakika

Önce dua, sonra alışveriş...Market önündeki türbe görenleri şaşkına çeviriyor

AMASYA - Amasya'nın Merzifon ilçesinde şehrin çeşitli yerlerinde kaldırımlar ve yol ortasında bulunan türbeler, görenleri şaşırtıyor.

Merzifon ilçesinde Taşdan Sönmez Caddesi, Lise Caddesi, Hacı Rahat Caddesi ve daha birçok yerde rivayetlere göre önemli zatların mezarları bulunuyor. Merzifon'da çok eski yıllarda yaşayan bu alimlerin mezarlarına ilçede doğup büyüyenler alışkın olsa da özellikle dışarıdan gelen insanlar bunları görünce hayretlerini gizleyemiyor. Bir ulusal marketin önünde bulunan Murat Dede mezarını, dışarıdan şehre gelerek gören bir vatandaş, "Market manzaralı mezarı görünce çok şaşırdım. O ulusal marketin mezar sattığını zannettim. Fakat gerçek bir mezar olduğunu öğrendim. Neden burada olduğunu da merak ettim" dedi.

Merzifon halkı tarafından sahip çıkılan ve düzenli olarak temizliği yapılan mezarların yanından gelip geçenler, orada yatan zatların kabirleri başında dualar ediyor. Şuan şehrin göbeği olan yerlerin önceden mezarlık olduğunu belirten İbrahim Keserci, "Buradan garajlara, meslek lisesine kadar burası eski mezarlığın kesiştiği yerdi. Buraya yakın Kılıç Dede, Şeyh Abdurrahman Rumi Hazretleri ve bu market yanında mezarı yer alan Murat Dede kabirleri bulunuyor. Bu mübareklerin mezarları bizim çocukluğumuzdan beri buralarda yer alıyor" dedi.

Hacı Rahat Caddesi'nde bir apartmanın altında yer alan Arap Dede mezarı hakkında Rıdvan Karakuş, "Arap Dede, Arabistan'dan hareketle Anadolu'da İslamiyet'i yayarak Merzifon'a gelen Arap elçilerinden birisidir. İslam'ı Merzifon'a getiren ilk kişi olarak bilinen Arap Dede'nin ömrünü İslam için adadığı rivayet ediliyor. Bu tür İslam alimlerinin mezarlarının şehir içinde olması insanların dikkatini çekiyor. Allah hepsine rahmet eylesin böyle kişilerinde sayısını arttırsın" diye konuştu.