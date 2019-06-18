Son Dakika Haberleri: Önce dudaklarını ısırdı, sonra tüm vücudu titremeye başladı...
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Önce dudaklarını ısırdı, sonra tüm vücudu titremeye başladı...

2 saat önce

MİLLİ marşlar okunduktan sonra Almanya Başbakanı Merkel, Ukraynalı konuğu Zelenskiy ile birlikte başbakanlık binasına girdi.

Önce dudaklarını ısırdı, sonra tüm vücudu titremeye başladı..., System.String[]
MİLLİ marşlar okunduktan sonra Almanya Başbakanı Merkel, Ukraynalı konuğu Zelenskiy ile birlikte başbakanlık binasına girdi. Merkel'le konuk devlet başkanı öğle yemeğinde iki ülke arasındaki ikili ilişkileri konuştu. Saat 13.45'te ikilinin basın toplantısı öngörülmüştü. Ancak basın toplantısı 10 dakika geç başladı.

'BEN İYİYİM'

Basının önüne çıkan Merkel, bu kez oldukça sağlıklı görünüyordu. Merkel bir gazetecinin sağlığıyla ilgili soru sorması üzerine, "En az üç bardak suç içtim, su eksikliği vardı. Ben iyiyim" cevabını verdi. Basın toplantısında Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Almanya Başbakanı'nın titremesiyle ilgili espri yaptı. Zelenskiy "Ben onun yanındaydım. İnanın bana o güvendeydi" dedi.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 05:13 
Almanya, Angela Merkel, Güncel
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