Önce düştü, sonra çalmaya çalıştığı içecekler patladı...Sakar hırsız kamerada - Son Dakika
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Önce düştü, sonra çalmaya çalıştığı içecekler patladı...Sakar hırsız kamerada

08.05.2022 23:00

Önce düştü, sonra çalmaya çalıştığı içecekler patladı.

Önce düştü, sonra çalmaya çalıştığı içecekler patladı...Sakar hırsız kamerada

ANKARA - Ankara'nın Pursaklar ilçesinde hırsızlık için girdiği markette önce düşen ardından çalmaya çalıştığı içecekler üzerine patlayan hırsız kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Pursaklar ilçesinde bir markete 1 saat içinde iki defa gelen hırsız, önce çıktığı suların üzerinden düştü, sonraki gelişinde de enerji içeceklerini çalmak isterken içecekler patladı. Hırsızın bu görüntüleri güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kayıplara karışan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Önce düştü, sonra çalmaya çalıştığı içecekler patladı...Sakar hırsız kamerada
Önce düştü, sonra çalmaya çalıştığı içecekler patladı...Sakar hırsız kamerada
Önce düştü, sonra çalmaya çalıştığı içecekler patladı...Sakar hırsız kamerada
Önce düştü, sonra çalmaya çalıştığı içecekler patladı...Sakar hırsız kamerada

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Son dakika haberi: Önce düştü sonra çalmaya çalıştığı içecekler patladı: Hırsızlık anı kameraya yansıdı Son dakika haberi: Önce düştü sonra çalmaya çalıştığı içecekler patladı: Hırsızlık anı kameraya yansıdı Sıfır kilometre hafif ticari araçları taşıyan tır devrildi Sıfır kilometre hafif ticari araçları taşıyan tır devrildi CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve Mansur Yavaş başkentte bir araya geldi CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve Mansur Yavaş başkentte bir araya geldi

Pursaklar, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Önce düştü, sonra çalmaya çalıştığı içecekler patladı...Sakar hırsız kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Önce düştü, sonra çalmaya çalıştığı içecekler patladı...Sakar hırsız kamerada - Son Dakika
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