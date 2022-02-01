Üye Girişi
Önce duvara yazdı, ardından eski eşini yazdığı tarihte öldürdü - Son Dakika

Önce duvara yazdı, ardından eski eşini yazdığı tarihte öldürdü

01.02.2022 11:53
Önce duvara yazdı, ardından eski eşini yazdığı tarihte öldürdü

Kayseri'de boşandığı Nuran Koçer'i öldüren ve ağırlaştırılmış ömür boyu hapse çarptırılan Şükrü Efe'nin cinayetten 18 gün önce eski karısını tehdit edip cep telefonunu kırdığı ortaya çıktı. Efe'nin maktulün evininin duvarına "18.02.2021 Söz, 28.02.2021 Efe Sözü, Hesap Günü" yazarak ölümle tehdit ettiği açıklandı.

3 Mart 2021'de Melikgazi ilçesinde Şükrü Efe tartıştığı eski eşi Nuran Koçer'i 3 çocuğunun gözü önünde tabancayla vurarak öldürdü. Kaçan Şükrü Efe, polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

MÜEBBET CEZASI ALDI

Tutuklanan Efe hakkında 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Geçen yıl 16 Aralık'ta Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında Şükrü Efe, 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Eski eş katili, cinayetten önce duvara yazdığı yazıyla ölümle tehdit etmiş

DUVARA YAZDIĞI NOT İLE TEHDİT ETMİŞ

Bu arada Şükrü Efe'nin, cinayetten 18 gün önce boşandığı eşi Nuran Koçer'in yaşadığı eve giderek hakaret ettiği, cep telefonunu kırdığı ve mutfak duvarına "18.02.2021 Söz, 28.02.2021 Efe Sözü" yazdığı ortaya çıktı. Nuran Koçer'in ölmeden önce tehdit edildiği ile ilgili savcılığa şikayette bulunmasının ardından Kayseri 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın duruşması da görüldü. Karar duruşmasına sanık Efe, Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile cezaevinden katılırken, kızı E.E. (15) ise duruşma salonunda hazır bulundu.

"HESAP GÜNÜ" YAZMIŞ

Uzaklaştırma kararı bulunan eşi Nuran Koçer'in yaşadığı eve gittiğini anlatan sanık Efe, "Eşim beni aldattı. Olay bundan meydana geldi. Rahmetli eşimin telefonunu kırdım, hakaret ettim. Telefonunu bana vermedi. Bu yüzden bu olay meydana geldi. Duvara yazıyı yazdım. 'Hesap günü' diye yazdım" dedi. E.E. ise babasının cezalandırılmasını istedi.

Duruşma savcısı, sanık Şükrü Efe'nin ölen Nuran Koçer'in yaşadığı eve giderek mutfak duvarına, '18.02.2021 Söz, 28.02.2021 Efe Sözü, Hesap günü' yazdığını söz konusu sözün 'ölümle tehdit' suçunu oluşturduğunu, cep telefonunu kırıp, hakaret ettiğini belirterek, sanık Efe'nin cezalandırılmasını istedi. Mahkeme hakimi, sanık Efe'yi, 'ölümle tehdit' suçundan 5 ay hapis, 'mala zarar verme' suçundan 2 bin TL, 'hakaret' suçundan da bin 500 TL para cezasına çarptırdı. Hakim, sanık hakkında verilen cezaları ertelemedi.

YORUMLAR
500

Hakaret, Kayseri, Aralık, Mart, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Önce duvara yazdı, ardından eski eşini yazdığı tarihte öldürdü - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
18:14 Ünlü oyuncu Wilma Elles, katıldığı programda İstanbul'da tacize uğradığı anları anlattı
18:01 Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı'na ateş etmişti! O saldırgan tutuklandı
17:58 17 yaşındaki 5 aylık hamile eşini katletmişti! Katil zanlısına 2 kez ağırlaştırılmış müebbet istemi
17:39 Barcelona'nın borcu akıllara durgunluk verdi! Miktarı öğrenen efsane futbolcunun uykuları kaçtı
17:28 2 gündür kayıptı! Ava çıkan adam, ormanda donarak hayatını kaybetmiş
17:15 Ronaldo, Mbappe'nin kazanacağı parayı öğrenince çıldırdı! Gündemi sallayan yorum
17:04 Son dakika: Benzine 39, motorine 32 kuruş zam geldi
16:58 Galatasaray'dan transfer üstüne transfer! Gomis'ten sonra bir gol makinesi de Ukrayna'dan geliyor
16:52 Isparta'da yalnız yaşayan 41 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu
16:45 Altının kilogramı 780 bin 500 liraya çıktı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2022 18:20:40. #1.13#
SON DAKİKA: Önce duvara yazdı, ardından eski eşini yazdığı tarihte öldürdü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement