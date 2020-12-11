Son dakika haber... Önce duvarı sonra pandemi yasaklarını deldiler, polise suçüstü yakalandılar - Son Dakika

Son dakika haber... Önce duvarı sonra pandemi yasaklarını deldiler, polise suçüstü yakalandılar

11.12.2020 20:55

Son dakika haberler: Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir balıkçı dükkanının üst katının kıraathaneye çevrildiği ve oyun oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçen polis gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir balıkçı dükkanının üst katının kıraathaneye çevrildiği ve oyun oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçen polis gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Olası polis baskının karşı, duvarları kırarak kaçış yollarının hazırlandığı kıraathanede oyun oynayanlara 37 bin 450 TL ceza kesildi.

Edinilen bilgilere göre olay, Çorlu'da Kemalettin Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede yer alan bir araç kiralama ofisine sürekli olarak birilerinin girdiğini ve girenlerin uzun süre dışarı çıkmadığını belirleyen Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uzun süre izlediği iş yerine baskın düzenledi.

Yapılan baskında araç kiralama ofisi olarak kullanılan dükkanın duvarının kırıldığı ve yandaki balıkçı dükkanına geçiş sağlandığı belirlendi. Açılan duvardan geçerek yan dükkana giren polis içeriye girdiğinde ilginç bir manzara ile karşılaştı. Balıkçı dükkanının üst katına da merdivenle bir geçiş açıldığını belirleyen polis, balıkçının üst katının kıraathane olarak düzenlendiğini ve çok sayıda kişinin oyun oynadığını gördü.

Oyun oynayan kişilere suçüstü baskın yapan polis iş yerinde lavabo arkasına gizlenmiş bir de geçiş buldu. Geçidin olası polis baskını sırasında iş yerinden kaçış amaçlı olarak tasarlandığı belirlendi.

Polisin baskını sırasında buradan geçerek kaçmaya çalışan N.G. (30) adlı bir kişi de yaklaşık 3,5 metre yükseklikten düşerek yaralandı.

Pandemi döneminde yasak olmasına karşın oyun kağıtları ve oyun taşları ile oyun oynayan kişiler ile iş yeri sahibine Covid-19 salgını nedeniyle alınan pandemi kurallarına uymamak suçundan işlem yapılarak 37 bin 450 TL idari para cezası uygulandı.

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

(İHA)

Son dakika haber... Önce duvarı sonra pandemi yasaklarını deldiler, polise suçüstü yakalandılar
Son dakika haber... Önce duvarı sonra pandemi yasaklarını deldiler, polise suçüstü yakalandılar
Son dakika haber... Önce duvarı sonra pandemi yasaklarını deldiler, polise suçüstü yakalandılar
Son dakika haber... Önce duvarı sonra pandemi yasaklarını deldiler, polise suçüstü yakalandılar

Tekirdağ, oyunlar, Polis, Çorlu, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Önce duvarı sonra pandemi yasaklarını deldiler, polise suçüstü yakalandılar - Son Dakika


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