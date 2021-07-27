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Önce eğlendi, sonra öldürdü! Evli adam, saklandığı delikte yakayı ele verdi - Son Dakika

Önce eğlendi, sonra öldürdü! Evli adam, saklandığı delikte yakayı ele verdi

27.07.2021 11:17

Sarıyer Bahçeköy'de yaşanan olayda bir kişi, birlikte eğlendiği 53 yaşındaki Fatma Keke'yi çıkan kavgada bıçaklayarak öldürdü. Katil zanlısının evli ve 2 çocuk babası olduğu, cinayetten sonra aynı mahallede bulunan bir binanın bodrum katında yakalandığı öğrenildi.

Dün gece saat 00.00 sıralarında Bahçeköy Merkez Mahallesi Serhatter Sokak üzerinde bulunan bir binada iddiaya göre, Özer Ağaoğlu(46) gece saatlerinde Fatma Keke (53) ile alkol alıp eğlendikleri sırada ikili arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Çıkan tartışmada Özer Ağaoğlu, Fatma Keke'yi birçok yerinden bıçakladı.

KADIN ÖLDÜ, KATİL BODRUM KATTA YAKALANDI

Saldırgan olay yerinden kaçarken komşuların haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Fatma Keke'nin öldüğü belirlendi. Olay sonrasında çalışma başlatan Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ile Çayırbaşı Polis Merkezi Amirliği ekipleri, Özer Ağaoğlu'nu, olay yerinin 3 sokak yakınında bir binanın bodrum katında saklanırken yakalayarak gözaltına aldı.

Birlikte eğlendiği kadını öldüren evli adam, saklandığı delikte yakayı ele verdi

POLİS UZUN SÜRE İNCELEME YAPTI

Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü. Olay yeri inceleme ekipleri ile nöbetçi cumhuriyet savcısı olay yerinde uzun süre inceleme yaptı. Yapılan inceleme sonrasında Fatma Keke'nin cenazesi otopsi işlemleri için İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Evli ve iki çocuk babası olan Özer Ağaoğlu'nun yaklaşık 2 aydır ayrı yaşadığı eşiyle boşanma aşamasında olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Önce eğlendi, sonra öldürdü! Evli adam, saklandığı delikte yakayı ele verdi

Bahçeköy, Sarıyer, Polis, Ölü, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Önce eğlendi, sonra öldürdü! Evli adam, saklandığı delikte yakayı ele verdi - Son Dakika


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