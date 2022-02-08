Ağzında sigarasıyla elektrik akımına tutulan güvenlik görevlisi işten kovuldu - Son Dakika

Önce elektrik çarptı, sonra işten kovuldu

Elektrikli ısıtıcı kurbanı kadın güvenlik kamerasında

İSTANBUL - Esenyurt'ta bir sitede özel güvenlik görevlisi olarak çalışan bir kadın, güvenlik kulübesinde durduğu sırada elektrikli ısıtıcının yerini değiştirmek istedi. Isıtıcıdaki elektrik kaçağı nedeniyle akıma kapılan kadın yere düştü. Bir süre kendine gelemeyen kadın güvenlik kamerasına yansırken, olayı izleyen firma, kulübede sigara içmesini gerekçe göstererek kadını işten çıkardı.

Olay, 24 Ocak Pazartesi günü sabah saatlerinde Esenyurt ilçesi Esenkent Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, güvenlik görevlisi olarak çalışan Fatma Işık, güvenlik kulübesinde kullandığı elektrikli ısıtıcının yerini değiştirmek istedi. Isıtıcıdaki elektrik kaçağı nedeniyle Fatma Işık çarpıldı. Akıma kapılan kadın, yere yığıldı. Daha sonra kendine gelen kadın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Elektrik çarptı işinden kovuldu

Ölümden dönen Işık'ın bağlı olduğu firma olayın güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Kayıtlarda Işık'ın sigara içtiğinin gözükmesi üzerine firma yetkilileri, kadını işten çıkardı.