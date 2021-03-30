Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, ilave tedbirler alındığını, bazı kararların da hıfzıssıhha meclislerine bırakıldığını söyledi.
Erdoğan'ın sözlerinden sonra açıklama yapan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), eğitimde "yerinde karar" uygulaması kapsamında daha önce kamuoyu ile paylaşılan kriterler doğrultusunda, yüz yüze ve uzaktan eğitim faaliyetlerine il bazlı alınacak kararlar ile devam edileceğini açıkladı ve topu İl Hıfzıssıhha Kurullarına attı.
Çorum'un her 100 bin kişide görülen vaka sayısının artması nedeniyle Kovid-19 risk değerlendirme haritasında "kırmızı" kategorideki iller arasına girdiğini belirten Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, bu nedenle yeni kararlar alındığını anlattı.
Çiftçi, "Bu nedenle Milli Eğitim Müdürümüz ile de görüştüm. Okullarımızda 8, 12. sınıflar, ana sınıfları ve ilkokulların dışındaki diğer ara sınıflarda yüz yüze eğitimden tekrar uzaktan eğitime geçme kararı aldık. Bugün itibarıyla okullarımızda uygulamaya başladık" dedi.
Ülke genelinde vaka sayılarının artmasıyla 58 il kırmızıya dönmüştü. Diğer illerin ise yüz yüze eğitim için benzer karar alıp almayacağı merak konusu.
Son Dakika › Güncel › Önce Erdoğan sonra MEB açıkladı! Yüz yüze eğitimden uzaktan eğitime geçen ilk il Çorum oldu - Son Dakika