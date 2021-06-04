Önce eşini öldürdü sonra kızına silah çekti! Acılı evlat, her şeyi bir bir anlattı

04 Haziran 2021 Cuma 11:54
Önce eşini öldürdü sonra kızına silah çekti! Acılı evlat, her şeyi bir bir anlattı

Kayseri'de yaşayan ve eski eşini tartışmadan sonra vurarak öldüren Şükrü Efe'nin yargılanması başladı. Duruşma salonunda gelerek olayı anlatan sanığın kızı R.E., "Babam o gün yangın merdiveninden çıktı. Kılık değiştirmişti. Bana 'Bağırma yoksa seni öldürürüm' diyerek kafama silah doğrulttu." dedi.

Geçtiğimiz 4 Mart'ta Melikgazi ilçesinde bir apartmanda meydana gelen olayda, Şükrü Efe (40) boşandığı eşi Nuran K.'nın evine geldi. Burada Nuran K. ile tartışan Efe, yanındaki silahla ateş açtı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Nuran K., kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, Ş.E. de kayıplara karıştı.

KISKIVRAK YAKALANDI

Geniş çapta araştırma başlatan Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Ş.E.'nin Melikgazi ilçesine bağlı Küçükmustafa Mahallesi Atlı Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda saklandığını tespit etti. Polis özel harekat destekli operasyona, çok sayıda poliste katıldı. Çelik yelek giyen polis ekipleri mahallenin etrafında geniş güvenlik önlemi alırken, tedbiren sağlık ekipleri de geldi. Kapıyı koçbaşı ile kıran ekipler, Ş.E.'yi kıskıvrak yakaladı.

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada mahkeme salonuna getirilen tutuklu sanık Ş.E., müştekilerin gösterdiği tepki sonrası başka bir mahkemeye alınarak, Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlandı. Duruşmada ayrıca müştekiler, taraf avukatları ve Aile ve Sosyal Çalışma Bakanlığı avukatı da hazır bulundu.

"KIZININ ÖNÜNDE KARISINI ÖLDÜRECEK BİRİ DEĞİLİM"

Mahkeme salonunda kendini savunan Ş.E., "Nuran'la 20 yıllık bir evliliğimiz vardı. Olaya yakın zamanda benim ev hapsim vardı. Sonra Nuran'ın evine gittim. Zaten evime gider gelirdim. Zili çaldım. Kapıyı açan olmadı. Ben o gün sabaha kadar kapının önünde bekledim. Nuran sabah işe gittiğinde konuşayım. 'Nuran sen ne yapmaya çalışıyorsun' diye sorayım sormak istedim. Bana 'Efe ben buralardan gideceğim. Defol başımdan' dedi. Ben ders vermek için bacağına ateş etmek istedim. Ben kızımın kafasına silah dayayacak bir adam değilim. Ben kızımın gözü önünde karımı öldürecek biri değilim" dedi.

KILIK DEĞİŞTİRİP YANGIN MERDİVENİNDEN KAÇMIŞ

Ş.E.'nin kızı R.E. ise, "Babam o gün yangın merdiveninden çıktı. Kılık değiştirmişti. Ben babamı görünce çığlık atmaya başladım. Bana 'bağırma yoksa seni öldürürüm' diyerek kafama silah doğrulttu. Daha sonra anneme ateş etti. Ben olayın birebir şahidiyim. Babam annemi çok fazla tehdit ediyordu. Annem babamı kesinlikle aldatmadı. Ben şikayetçiyim" dedi. Sanık Ş.E'nin en küçük kızı Y.E. de, "Ben olaydan sonra geldim. Annem kanlar içerisindeydi. Babamın ömür boyu hapiste kalmasını istiyorum. Ben çok şikayetçiyim" diye konuştu.

Mahkeme heyeti dosyadaki eksik hususların giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Kaynak: İHA
Kayseri, Yangın, Polis, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika
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