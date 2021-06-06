Önce eşini sonra kendini vuran çiftin cesetleri otopsi için morga kaldırıldı - Son Dakika

Samsun'da cinnet geçirip önce 2 çocuk annesi eşini öldüren, daha sonra da aynı tüfekle kendini vurup intihar eden çiftin cesetleri otopsi için morga kaldırıldı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Tepecik Mahallesi'nde saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cinnet geçiren 36 yaşındaki Mustafa Düzgün giriş kattaki evlerinde önce 2 çocuk annesi eşi 33 yaşındaki Emel Düzgün'ü vurarak öldürüp, aynı tüfekle kendini de vurarak intihar etti. Evin bahçesinde oyun oynayan Düzgün çiftinin 7 ve 4 yaşındaki çocukları silah sesini duyunca eve koştular. Korkunç manzara ile karşılaşan çocuklar çığlık atıp üst katta oturan dedesi Mehmet ile babaannesi Emine'ye haber verip yardım istediler. Olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Düzgün çiftinin olay yerinde hayatlarını kaybettiğini tespit etti.

Oğlu ve gelininin ölüm haberini alan baba Mehmet Düzgün ile anne Emine Düzgün olayın olduğu evin önünde feryat edip gözyaşı döktüler.

Genç çiftin cesetleri Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri ile savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. - SAMSUN