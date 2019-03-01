Önce Eski Eşini Sonra Kendisini Vurdu
31 dakika önce
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde ayrıldığı eşini silahla vurarak öldüren adam, daha sonra aynı silahla intihar etti.
Sakarya
'nın Adapazarı
ilçesinde ayrıldığı eşini silahla vurarak öldüren adam, daha sonra aynı silahla intihar etti. Olay, Adapazarı ilçesi Korucuk
Mahallesi Cevat Uncuoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Nesrin Biray ve eski eşi Cevat Akkoyun boşandıktan sonrada görüşmeye devam etti. Daha sonra Akkoyun, bir konu hakkında görüşmek için eski eşinin yanına geldi. Konuşma sırasında çıkan tartışmada silahına sarılan Akkoyun, eski eşi Biray'ı vurduktan sonra silahı kendine çevirip ateş etti. Silah sesini duyanların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Nesrin Biray'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı olarak Yenikent Devlet Hastanesi
'ne kaldırılan Akkoyun ise tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cevat Akkoyun ve Nesrin Biray'ın cenazeleri otopsi yapılmak üzere Sakarya Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk kampüsü Otopsi Merkezine götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
(Remzi Şimşek/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 08:56 Kaynak: İHA
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