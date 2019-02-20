Önce Eski Karısını Sonra Kendisini Bıçakladı
40 dakika önce
Bursa'da bir kişi barışma teklifini kabul etmeyen eski karısını bıçakladı.
Bursa
'da bir kişi barışma teklifini kabul etmeyen eski karısını bıçakladı. Polisi arayarak kendini ihbar eden şahıs, teslim olmak için gittiği Bursa Adliyesi
önünde de kendi boğazını kesti. Polis tarafından boğazına tampon yapılan adam hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Osmangazi
ilçesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi
üzerindeki Bursa Adliyesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 sene önce boşandığı eşinin evine giden İbrahim A. (48), barışmak istedi. Eşi Kholoud B. teklifi geri çevirince, yanında getirdiği bıçağı belinden çıkaran İbrahim A. tehditler savurmaya başladı. Daha sonra bıçak ile karısını ensesinden yaralayan İbrahim A., polisi arayarak eşini bıçakladığını ve teslim olmak için adliyeye doğru gittiğini söyledi. Bunun üzerine harekete geçen polis önce olayın gerçekleştiği adrese giderek yaralı kadını buldu. Olay yerine gelen 112 ambulansıyla hastaneye kaldırılan 3 çocuk annesi tedavi altına alındı. Yürüyerek adliyenin önüne gelen İbrahim A., kendisini gözaltına almak isteyen polislere de teslim olmadı. Elindeki bıçağı boğazına dayayan İbrahim A., yapılan tüm ikazlara rağmen bıçak ile boğazını kesti. Polislerin müdahalesiyle sakinleştirilen ve boğazına tampon yapılan İbrahim A., olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Eski eşler aynı hastanede tedavi altına alınırken olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
(Derya Evren
- Ahmet Küçükkaraca - Abdullah Çibir/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 03:46 Kaynak: İHA
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