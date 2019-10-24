Son Dakika Haberleri: Önce evi ardından iş yerini kurşunlayan şahıslar kamerada
Son Dakika Güncel Önce evi ardından iş yerini kurşunlayan şahıslar kamerada

Önce evi ardından iş yerini kurşunlayan şahıslar kamerada

1 saat önce

İstanbul Ümraniye'de kız kaçırma yüzünden aralarında husumet bulunduğu iddia edilen bir kişinin önce evi sonra iş yeri silahla tarandı.

İstanbul Ümraniye'de kız kaçırma yüzünden aralarında husumet bulunduğu iddia edilen bir kişinin önce evi sonra iş yeri silahla tarandı. Olayda ölen yada yaralanan olmazken, saldırı anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, Ümraniye Dudullu Organize Sanayi Sitesi'nde bu akşam 17.00 sıralarında meydana geldi. Kimliği belirsiz şahıslar İsmail T.'ye ait iş yerinin önüne geldi. Şahıslar silahlarla iş yerini taradı. Saldırıda olay yerinde kimsenin olmaması faciayı önlerken çok sayıda araca kurşun isabet etti. Saldırı anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde iş yeri önüne gelen şahıslar defalarca ateş açıyor. Kurşunlar araçlara isabet ediyor.

Öte yandan iş yeri sahibinin daha önce de evinin silahla tarandığı iddia edilirken, kız kaçırma yüzünden husumetli olduğu öğrenildi. Şahsın evine saldırı anı da güvenlik kamerasına yansımıştı.

(İHA)

Önce evi ardından iş yerini kurşunlayan şahıslar kamerada

Ümraniye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 08:40 Kaynak: İHA
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