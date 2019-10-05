Son Dakika Haberleri: Önce fırtına sonra deniz keyfi
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Önce fırtına sonra deniz keyfi

1 saat önce

Antalya'nın önemli turizm merkezlerinden Kaş ilçesinde fırtına ve yağış etkili olurken, son gün yarışlarıyla devam eden uluslararası serbest dalış şampiyonası ertelendi.

Önce fırtına sonra deniz keyfi, System.String[]

Antalya'nın önemli turizm merkezlerinden Kaş ilçesinde fırtına ve yağış etkili olurken, son gün yarışlarıyla devam eden uluslararası serbest dalış şampiyonası ertelendi. Yağışın ardından, dünyaca ünlü Kaputaş Plajı'nda renkli görüntüler kaydedildi.


Hava ve deniz suyu sıcaklığının 27 derece ölçüldüğü Kaş'ta, sabah saatlerinden itibaren bulutlu hava öğle saatlerinde yerini sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışa bıraktı. Kaş açıklarında bu sırada devam eden uluslararası serbest dalış şampiyonasında sporcular fırtınaya yakalandı. Dalışların bir kısmı sabah yapılırken, diğer kısmı 6 Ekim'e ertelendi.


Yarım saat süren yağmurun kesilmesinin ardından, bazı tatilciler ilçeye 23 kilometre uzaklıktaki dünyaca ünlü Kaputaş Plajı'nda denizin keyfini çıkardı. Bazıları denize girdi, bazıları da güneşlendi.


Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünün değerlendirmesine göre, yağışlı sistemin 6 Ekim pazar günü Antalya'nın doğu ilçelerinde etkili olduktan sonra bölgeyi terk etmesi bekleniyor. - ANTALYA

Antalya, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 05:38 Kaynak: İHA
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