Önce gönül ilişkisi yaşadığı kadının boğazını kestiği, sonra da canına kıydığı ortaya çıktı - Son Dakika

Önce gönül ilişkisi yaşadığı kadının boğazını kestiği, sonra da canına kıydığı ortaya çıktı

Yılın personeli seçilmişti

Çöpte 20 bin TL bulan daha sonra sahibine teslim eden temizlik işçisinin ölümüne ilişkin kan donduran detay

KOCAELİ - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde dün hafriyat döküm sahasında ölü bulunan temizlik işçisi Celal Serçe'nin, gönül ilişkisi yaşadığı Nebahat Er'i boğazını keserek öldürdüğü, daha sonra da silahla kendini vurarak canına kıydığı ortaya çıktı.

Olay, dün öğle saatlerinde Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde bulunan hafriyat döküm sahasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, terk edilmiş aracın yanında kanlar için yatan erkek şahsın olduğunu fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde yatan şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekiplerince yapılan incelemelerde hayatını kaybeden şahsın Celal Serçe olduğu tespit edildi. Serçe'nin cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Önce öldürmüş, sonra da canına kıymış

Dün akşam saatlerinde ise Körfez ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi Bahar Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın 1. katında oturan Nebahat Er'den haber alamayan yakınları, polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri eve girdiklerinde Nebahat Er'in cansız bedeniyle karşılaştı. Er'in boğazındaki kesik sebebiyle yaşamını yitirdiği tespit edilirken, evde de bıçak bulundu. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında Celal Serçe'nin gönül ilişkisi yaşadığı Nebahat Er'i öldürdüğü, daha sonra ise silahla kendini vurarak canına kıydığı tespit edildi.

Yılın personeli seçilmişti

Öte yandan Körfez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görev yapan Serçe, 2015 yılının aralık ayında Mimar Sinan Mahallesi'nde temizlik yaptığı sırada içerisinde 20 bin TL ve kimliklerin olduğu bir çanta bulmuş, çantanın sahibine ulaşıp bulduklarını teslim etmişti. Para ve kimlikleri sahibine eksiksiz teslim eden Serçe, "yılın personeli" ilan edilerek, dönemin Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran tarafından altınla ödüllendirilmişti.