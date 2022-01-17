"Önce Hayat" projesi Türkiye Ulusal Ajansından hibe desteği almaya hak kazandı - Son Dakika

Kayseri Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Önce Hayat" projesi, Türkiye Ulusal Ajansından hibe desteği almaya hak kazandı.

Kayseri Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Kayseri'de yaya öncelikli yol bilincini oluşturmayı hedefleyen "Önce Hayat" projesi, Türkiye Ulusal Ajansına Türkiye genelinden sunulan 172 projeyle birlikte içerik değerlendirmesine alındı ve bağımsız uzmanlar tarafından değerlendirildi.

İçerik değerlendirmesi sonucunda hibe desteği almaya hak kazanan projeye ayrılan azami bütçe ise 9 bin 350 avro olarak belirlendi.

Proje kapsamında Kayseri Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından trafik kazalarına bağlı ölüm, yaralanma ve sakatlanmaları azaltmak, AB standartlarında trafik kültürünü yayalara, yaya kültürünü de sürücülere öğretmeyi ve ışıksız yaya geçitlerinde yayalara öncelik tanınması kuralını anlatmak için eğitimler verilecek.