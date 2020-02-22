Önce hayvana eziyet etti, ardından kesti (2) - Son Dakika

Önce hayvana eziyet etti, ardından kesti (2)
6 saat önce
GÖZALTINA ALINDISakarya'nın Karapürçek ilçesinde yere yatırdığı büyükbaş hayvana 'geber' diye bağırıp, sopayla vurduktan sonra kesen Remzi A., Karapürçek İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 12:32 Kaynak: DHA
GÖZALTINA ALINDI
Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde yere yatırdığı büyükbaş hayvana 'geber' diye bağırıp, sopayla vurduktan sonra kesen Remzi A., Karapürçek İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı. Remzi A.'nın işlemleri sürerken, Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce de şüpheliye Hayvanları Koruma Kanunu'na göre 947 TL idari para cezası uygulanacağı belirtildi.
Son Dakika Vicdanları sızlatan görüntü! Büyükbaş hayvana önce eziyet etti sonra kesip etlerini sattı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında bir erkek cesedi bulundu Son dakika: TSK, şehit haberi sonrası 21 rejim hedefini vurdu Son Dakika: İdlib'den acı haber! 1 askerimiz şehit oldu