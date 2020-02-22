Önce hayvana eziyet etti, ardından kesti (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Önce hayvana eziyet etti, ardından kesti (2) - Son Dakika

Önce hayvana eziyet etti, ardından kesti (2)

6 saat önce

GÖZALTINA ALINDISakarya'nın Karapürçek ilçesinde yere yatırdığı büyükbaş hayvana 'geber' diye bağırıp, sopayla vurduktan sonra kesen Remzi A., Karapürçek İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.

Önce hayvana eziyet etti, ardından kesti (2), System.String[]

GÖZALTINA ALINDI

Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde yere yatırdığı büyükbaş hayvana 'geber' diye bağırıp, sopayla vurduktan sonra kesen Remzi A., Karapürçek İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı. Remzi A.'nın işlemleri sürerken, Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce de şüpheliye Hayvanları Koruma Kanunu'na göre 947 TL idari para cezası uygulanacağı belirtildi.


Karapürçek, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 12:32 Kaynak: DHA
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