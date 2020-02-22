Önce hayvana eziyet etti, ardından kesti (3) - Son Dakika
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Önce hayvana eziyet etti, ardından kesti (3)

6 saat önce

GÖRÜNTÜLERİ ÇEKEN KİŞİ KONUŞTUSakarya'nın Karapürçek ilçesinde, Remzi A.'nın yere yatırdığı büyükbaş hayvana sopayla vurup, öldürdüğü anları cep telefonu ile görüntüleyen Barış Arslanboğa, DHA'ya konuştu.

Önce hayvana eziyet etti, ardından kesti (3), System.String[]

GÖRÜNTÜLERİ ÇEKEN KİŞİ KONUŞTU

Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde, Remzi A.'nın yere yatırdığı büyükbaş hayvana sopayla vurup, öldürdüğü anları cep telefonu ile görüntüleyen Barış Arslanboğa, DHA'ya konuştu.

Daha önce Remzi A.'nın yanında çalıştığını anlatan Arslanboğa, " İstanbul'da oturuyordum. İş için Adapazarı'na, bir ağabeyimizin tavsiyesiyle geldim. Remzi A., hayvanlara işkence yapıyordu. Benim hayvan sevgim olduğu için zoruma gidiyordu. Hasta bir inek vardı, ineğe 'kalk' diyordu sonra da kalaslar ve sopalarla vuruyordu. Çekerek ineklerin boynuzlarını koparmaya çalışıyordu. Genellikle hayvanların boynuzu yok. Yaşananlar zoruma gittiği için videosunu çektim. Gözümün önünde 3 tane hayvan öldürdü, bir köpeği de eziyet ederek öldürdü" dedi.

Remzi A.'nın kendisini tehdit ettiğini iddia eden Barış Arslanboğa, "Yaşananlara dayanamadım,  yanından kaçmak zorunda kaldım. 'Sen bunları gördün, bu ineği nasıl kestiysem, seni de öyle keserim. Kimsenin bundan haberi olmayacak' diyerek beni tehdit ettiği için şikayette bulunamadım, sessiz kaldım mecburen" diye konuştu.

Remzi A.'nın tehditleri ve vicdan azabı çekmesi üzerine şikayetçi olduğunu ifade eden Arslanboğa, "Ölen hayvanları bir arkadaşına verdi. Adam daha önce at kestiği için televizyonlara çıkmış. Bu adamı arayıp, ineği verdi. Gelen adam ineği görünce, 'bundan bir şey olmaz, en fazla sucuk yapılır bundan' dedi" şeklinde konuştu.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Sakarya Valiliği ise konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Remzi A. isimli şahsın bir büyükbaş hayvana sopayla vurması, Karapürçek Kaymakamlığı'nca araştırılmıştır. Olayın 19 Şubat Çarşamba günü meydana geldiği tespit edilmiş, sorumlu kişi ile ilgili olarak 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında idari para cezası uygulanması için işlemlere başlanılmıştır. Hayvanın kesim yeri ve etlerinin ne şekilde değerlendirildiği konuları da inceleme kapsamına alınmıştır. Ayrıca konu Akyazı Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletilerek, şahıs hakkında adli yönden de soruşturma başlatılmıştır."


Karapürçek, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 02:22 Kaynak: DHA
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