Son Dakika Haberleri: Önce horon teptiler, sonra kan verdiler
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Önce horon teptiler, sonra kan verdiler

52 dakika önce

Bursa Trabzonsporlular Derneği üyeleri, düzenledikleri etkinlikte önce horon tepti, sonra kan verdi.

Önce horon teptiler, sonra kan verdiler, System.String[]

Bursa Trabzonsporlular Derneği üyeleri, düzenledikleri etkinlikte önce horon tepti, sonra kan verdi.


Bursa'da 1 yıl önce kurulan Bursa Trabzonsporlular Derneği, sosyal sorumluluk projelerine verdiği desteklerle ön plana çıkıyor. Yaklaşık 300 üyesi olan derneğin üyeleri şehir merkezinde kurulan Kızılay kan bağışı aracına giderek, kemençe eşliğinde horon tepip ardından kan verdi. Örnek bir organizasyona imza atan Trabzonsporlu taraftarlar, herkesin takdirini kazandı.


Bu organizasyonu 3 ay arayla tekrarlayacaklarını ifade eden Bursa Trabzonlular Derneği Başkanı Orhan Samast, "Böyle bir güzel organizasyonda Bursa'da yaşayan Trabzonspor taraftarları olarak bir araya gelmek istedik. Kan çok önemli bir ihtiyaç ve sadece insan üretiyor. Bizde kanımızı verip ihtiyacı olan hastalarımıza destek olmak istedik" dedi. - BURSA

Kızılay, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 02:23 Kaynak: İHA
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