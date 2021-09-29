Önce hoş geldin deyip sonra uyardılar - Son Dakika

Bayburt Üniversitesinde yüz yüze eğitimin başlaması ile yurdun birçok bölgesinden Bayburt'u tercih eden öğrenciler kente gelerek okulları ile tanıştı. Polis ekipleri, dışarıdan eğitim almak için ile gelen üniversite öğrencilerine hoş geldin diyerek terör faaliyetleri konusunda bilgilendirmede bulundu.

Bayburt Üniversitesinde "El Ele Güvenli Geleceğe" projesi tanıtıldı. Proje kapsamında öğrenciler çok yönlü bilgilendirildi. Bayburt Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri (BÖF) Büro Amirliğince yürütülen "El Ele Güvenli Geleceğe" isimli proje kapsamında Bayburt Üniversitesi Dede Korkut Kampüsü ve Baberti Külliyesi'nde bilgilendirme stantları kuruldu. Kurulan stantlarda Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü personeli yanı sıra Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Güvenlik Şube Müdürlüğü personellerince Bayburt Üniversitesi öğrencilerine yönelik bilgilendirme faaliyetlerinde bulunuldu. Stantlara gelen öğrencilere TEM Şube Müdürlüğü personelince; ülkemiz gençlerini ve dolayısıyla ülkemizi gelecekten mahrum bırakmak isteyen, gençleri kendi tuzaklarına çekmek isteyen her türlü zararlı örgütler ve bu örgütlerin gençleri kandırma yöntemleri üzerine bilgilendirme yapıldı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personelince; narkotik madde kullanımının zararları, madde bağımlılığı ile mücadele ve narkotik suçlarla mücadelede vatandaşların desteğinin önemi anlatıldı. Bu noktada "En İyi Narkotik Polisi; Anne" projesi anlatılırken tek tuşla ihbarda bulunma imkanı sağlayan 'UYUMA' aplikasyonu da tanıtıldı. TDP Şube Müdürlüğü personelince; başta sanal dolandırıcılık konusu olmak üzere muhtelif asayiş konularında bilgilendirme yapılırken özellikle kadın öğrencilere KADES uygulaması tanıtıldı.

Proje kapsamında standı ziyaret eden öğrencilere hazır kahve ikram edilirken çanta içerisinde bilgilendirme broşürü, bloknot, kalem ve hijyen seti hediye edildi.

El Ele Güvenli Geleceğe isimli proje kapsamında bilgilendirme faaliyetlerinin 01 Ekim 2021 tarihine kadar süreceği, gençlerin eğitim ve öğretimlerini huzur ve güven içerisinde devam ettirmeleri için suçla mücadelenin yanı sıra önleyici kolluk faaliyetlerinin kararlılıkla devam edeceği kaydedildi. - BAYBURT