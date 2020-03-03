Önce inceledi, ardından çalışana yumruk atıp telefonları alarak kaçtı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Önce inceledi, ardından çalışana yumruk atıp telefonları alarak kaçtı - Son Dakika

Önce inceledi, ardından çalışana yumruk atıp telefonları alarak kaçtı

6 saat önce

Diyarbakır'da hırsız, akşam saatlerinde girdiği cep telefonu dükkanında 3 telefonu incelemeye başladı.

Önce inceledi, ardından çalışana yumruk atıp telefonları alarak kaçtı, System.String[]

Diyarbakır'da hırsız, akşam saatlerinde girdiği cep telefonu dükkanında 3 telefonu incelemeye başladı. Bir süre sonra iş yerinde çalışana yumruk atan hırsız, cep telefonlarını alarak kaçtı. Bu anlar iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.


Olay, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Nükhet Coşkun Caddesinde bulunan bir cep telefonu dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, önceki akşam bir kişi cep telefonu satan dükkana girdi. Şahıs, eline aldığı 3 telefonu incelemeye başladı. Zanlı, bir süre sonra iş yerinde çalışanına yumruk atıp telefonları alarak kaçtı. Çalışanın sokakta bağırma seslerini duyan çevredekiler, hırsızı yakalayarak cep telefonları aldı. Bu anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.


İşletme sahibi Resul Çakır, çalışanının psikolojisinin bozulduğunu dile getirerek şahsın yakalanması için çağrıda bulundu. Çakır, "Benim 1 saatlik işim vardı arkadaşlarla bir yere oturmaya gittik, benim yeğenim burada bekliyordu. O esnada biri müşteri olarak içeri girdi, telefonları alacak diye pazarlık yapıyor, bir saate kadar çocuğu oyalıyor. Oyalama anında darp ediyor ve telefonları alıp kaçıyor, çocuk peşinde bağırınca esnaf sağ olsun yakalamışlar. Şahıs esnaf tarafından bırakılmış ama şikayetçiyiz, polislere intikal ettik. Dükkanın içinde vurup kaçmak ne demek sen hangi ülkede yaşıyorsun, çocuğun psikolojisi bozuldu. Savcı ve hakimlere sesleniyorum bunun gereği neyse yapılmasını üzerinde durmalarını istiyorum" dedi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Bağlar, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 10:53 Kaynak: İHA
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