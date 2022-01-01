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Son dakika haberleri! Önce inkar etti sonra güvenlik kamerası ele verdi - Son Dakika

Son dakika haberleri! Önce inkar etti sonra güvenlik kamerası ele verdi

01.01.2022 10:25
Son dakika haberleri! Önce inkar etti sonra güvenlik kamerası ele verdi

Son dakika haber... - Önce inkar etti sonra güvenlik kamerası ele verdi Bebek arabasıyla hırsızlık yapan 2 kadın, işyeri çalışanlarının dikkatinden kaçmadı Hırsızlık şüphelisinin, suçu işyeri çalışanına atması pes dedirtti Eskişehir'de, bir bijuteri mağazasında bebek arabasıyla birlikte hırsızlık yaptıkları...

- Önce inkar etti sonra güvenlik kamerası ele verdi

Bebek arabasıyla hırsızlık yapan 2 kadın, işyeri çalışanlarının dikkatinden kaçmadı

Hırsızlık şüphelisinin, suçu işyeri çalışanına atması pes dedirtti

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de, bir bijuteri mağazasında bebek arabasıyla birlikte hırsızlık yaptıkları iddiasını reddeden 2 kadın, incelenen güvenlik kamerası görüntüleri sonrasında gözaltına alındı.

Olay, Odunpazarı İlçesi İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre S.A. P.A. isimli kadınlar, bebek arabasıyla birlikte İki Eylül Caddesi üzerinde bir bijuteriye girdi. Müşteri gibi içeride dolanan şüpheliler, alışverişlerini tamamladıktan sonra çıkmak istedi. Bu esnada işyeri çalışanları, şüphelilerin hırsızlık yaptığını tespit ederek, dükkandan uzaklaştırmadı. Bölgeye yakın bir noktada devriye gezen polis ekipleri olaya anında müdahale ederek, kaçmaya çalışan şüphelileri engelledi. P.A. isimli şüpheli şahıs hırsızlık yapmadığını iddia ederek işyeri çalışanına "o eşyaları bebek arabasına sen koydun" diyerek suçu üstünden atmaya çalışsa da, gerçek güvenlik kamerasıyla ortaya çıktı. Polis ekiplerinin yaptığı arama sonucu çalıntı ürünlerin bulunmasıyla, şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerden S.A.'nın 18 yaşından küçük olduğu tespit edilmesiyle İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğü'ne sevk edilirken, P.A. ise Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Öte yandan, çalınan eşyalar bebek arabasından çıkartılıp işyeri çalışanlarına teslim edildi.

Son dakika haberleri! Önce inkar etti sonra güvenlik kamerası ele verdi
Son dakika haberleri! Önce inkar etti sonra güvenlik kamerası ele verdi
Son dakika haberleri! Önce inkar etti sonra güvenlik kamerası ele verdi
Son dakika haberleri! Önce inkar etti sonra güvenlik kamerası ele verdi

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İstiklal Mahallesi, Odunpazarı, Eskişehir, Eylül, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Önce inkar etti sonra güvenlik kamerası ele verdi - Son Dakika


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