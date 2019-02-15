“Önce insan değişmeli”
1 saat önce
BUSİAD Endüstri 4.0 / Dijital Dönüşüm Platformu'nun düzenlediği "Dijital Dönüşüm Yol Haritası" toplantısında, konuşmacıların ortak söylemi, dönüşümün önce insan ve iş yapış kültüründe başlaması yönünde oldu.
BUSİAD Endüstri 4.0/ Dijital Dönüşüm Platformu'nun düzenlediği "Dijital Dönüşüm Yol Haritası" toplantısında, konuşmacıların ortak söylemi, dönüşümün önce insan ve iş yapış kültüründe başlaması yönünde oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 12:15
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