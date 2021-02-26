Önce insan için özel ekip kuruldu - Son Dakika

Önce insan odaklı belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Yenişehir Belediyesi, yardımların ulaştırılması için özel ekip kurdu.

Yardımlarının büyük bir titizlik ve gizlilik içinde sürdüren Yenişehir Belediyesinin yaptığı yardımlar sayesinde birçok ailenin ihtiyaçları karşılanmaya devam ediyor.

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, "Son haftalarda yeni doğan bebekler ile ilgili yapmış olduğumuz yardımlardan sonra belediye olarak yetim ve öksüz 55 aileyi ziyaret edip 9 – 12 yaş arası çocuklarımıza zeka oyunu takdim ettik. Bugün de Türkiye Engelliler Derneği Federasyonu ile birlikte 100 aileye gıda yardımı ve yaklaşık 200 aileye de kıyafet yardımı gerçekleştirdik. Bu yardımı ailedeki bulunan herkese yapıyoruz. Belediyedeki arkadaşlarımızın bütün köyleri gezip, engelli aileleri dolaşarak ayakkabı ve elbise numarasını öğreniyoruz. Buna göre eşya hazırlamasını gerçekleştiriyoruz. Bu elbiseleri geceleri vatandaşlarımıza dağıtımını yapıyoruz. Bu bizim insanlara bir dokunuşumuzdur. Yardımlarımızda Sevgi Mağazasını da kullanıyoruz. İnsanlarımızı memnun etmeye çalışıyoruz" diye konuştu. - BURSA