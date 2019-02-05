Son Dakika Haberleri: Önce Irak'ın İstikrarı Sonra Yabancı Güçlerin Çıkarılması"

Önce Irak'ın İstikrarı Sonra Yabancı Güçlerin Çıkarılması"

1 saat önce

Irak Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi, ABD güçlerinin ülkeden çıkarılması için yasa çıkarmakla ilgili Başbakan Adil Abdulmehdi'nin tutum belirlemesinin önemli olduğunu bildirerek, ülkesinin terörle mücadelede uluslararası toplumun desteğine ihtiyacı olduğunu belirtti.

Önce Irak'ın İstikrarı Sonra Yabancı Güçlerin Çıkarılması
Irak Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi, ABD güçlerinin ülkeden çıkarılması için yasa çıkarmakla ilgili Başbakan Adil Abdulmehdi'nin tutum belirlemesinin önemli olduğunu bildirerek, ülkesinin terörle mücadelede uluslararası toplumun desteğine ihtiyacı olduğunu belirtti.

Halbusi, Bağdat'ta gazetecilere yaptığı açıklamalarda, terörle mücadelede Irak'ın uluslararası toplumun desteğine ihtiyacı olduğunu ifade ederek, "Meclis olarak yabancı güçlerin Irak'tan çıkarılması için 55 milletvekilinin imzalı talebini aldık. Bunu Mart ayında başlayacak oturumlarda ele alacağız. Ama önce Irak'ın istikrara kavuşmasını beklemeliyiz, daha sonra yabancı güçlerin ülkeden çıkarılmasını konuşalım." dedi.

"Yabancı güçlerin ülkeden çıkarılması için herhangi bir yasanın çıkması Başbakanın tutumuna bağlı." ifadelerini kullanan Halbusi, bunun için Abdulmehdi'ye meclise gelmesi için davet göndereceklerini kaydetti.

Meclis Birinci Başkan Yardımcısı Hasan el-Kaabi, "ABD güçlerinin Irak'tan çıkarılması için meclisten yasa çıkaracağız." demişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 10:13 Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Irak, Güncel
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