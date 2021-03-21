Önce iş yeri bastılar sonra polise saldırdılar - Son Dakika

Önce iş yeri bastılar sonra polise saldırdılar

21.03.2021 09:11
Önce iş yeri bastılar sonra polise saldırdılar, System.String[]

Esenyurt'ta bir grup bilinmeyen bir nedenle kapalı olan bir iş yerini sopalarla bastı.

Esenyurt'ta bir grup bilinmeyen bir nedenle kapalı olan bir iş yerini sopalarla bastı. Olay yerine gelen polise de zorluk çıkaran grup, taş ve sopalarla taşkınlık çıkardı. Arada kalan polis ekipleri havaya ateş açarak grubu dağıtmak isterken, içlerinden biri "kafama sık" demesi ise kan dondurdu. Olay çıkaran grup gözaltına alınarak karakola götürüldü.

Olay, dün gece Esenyurt İnönü mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet olan iki grup arasında geçtiğimiz günlerde ağız dalaşı meydana geldi. Karşılıklı söylenilen lafları hazmedemeyen aile üyeleri, akrabalarını toplayarak karşı tarafın iş yerini bastılar. Taşlı sopalı baskında iş yerinin kapalı olması büyük bir faciayı önledi. Kapalı olan iş yerini taşlayıp zarar veren şahıslar polisin gelmesiyle taşkınlıklarına devam etti. Polis ekiplerine de zor anlar yaşatan şahıslar, polise de saldırmaya başladı. Saldırganların arasında kalan polis ekipleri, havaya silah sıkarak şahısları dağıtmak istedi.

"Kafama sık"

Polisin havaya ateş açmasına sinirlenen şahıslardan bir tanesi "kafama sık" diyerek polisin üzerine yürüdü. Takviye polis ekiplerinin gelmesiyle şahıslar olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerinin çalışmaları sonuncu olaya karışan şahıslar tek tek tespit edilerek gözaltına alındı. Saldırganlar hakkında, polis ekiplerine mukavemet, mala zarar verme, sokağa çıkma yasağının ihlali suçlarından işlem yapıldı. Yaşanan olaylar ise saniye saniye kaydedildi. - İSTANBUL

Önce iş yeri bastılar sonra polise saldırdılar
Önce iş yeri bastılar sonra polise saldırdılar
Önce iş yeri bastılar sonra polise saldırdılar

Esenyurt, İnönü, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Önce iş yeri bastılar sonra polise saldırdılar - Son Dakika


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