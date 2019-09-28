Son Dakika Haberleri: Önce iş yerini soydular, sonra 'Örümcek adam' gibi balkona ve aydınlatma direğine tutunup kaçtılar.
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Önce iş yerini soydular, sonra 'Örümcek adam' gibi balkona ve aydınlatma direğine tutunup kaçtılar.

58 dakika önce

Önce iş yerini soydular, sonra 'Örümcek adam' gibi balkona ve aydınlatma direğine tutunup kaçtılar.

Önce iş yerini soydular, sonra 'Örümcek adam' gibi balkona ve aydınlatma direğine tutunup kaçtılar...O anlar kamerada

İş yerini soyan hırsızlar İstanbul ve Tekirdağ'da yakalandı

ERZURUM - Erzurum'da bir iş yerinden çelik kasa içerisinde bulunan 160 bin euro ve 10 bin TL'yi çalan hırsızlar Tekirdağ ve İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonlarla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Lala Paşa Mahallesi'nde bir iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayında bisiklet ile olay yerine gelen iki şüpheli binanın balkonundan tırmanarak iş yerine girmeleri güvenlik kameralarınca tespit edildi. Yüzleri maskeli hırsızlar olayın ardından kayıplara karıştı. Olayla ilgili tahkikatı derinleştiren polis iki şüpheliyi İstanbul ve Tekirdağ'da gerçekleştirilen operasyonlarla kıskıvrak yakaladı.

Yakalanan şüphelilerin üzerinde çalınan iş yerinden alındığı belirlenen piyasa değeri yaklaşık 1 milyon TL olan 160 bin euro ele geçirilerek sahibine teslim edildi. Şüpheliler yakalanan Erzurum'a getirilerek Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Önce iş yerini soydular, sonra 'Örümcek adam' gibi balkona ve aydınlatma direğine tutunup kaçtılar.

İstanbul, Tekirdağ, Erzurum, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 05:09 Kaynak: İHA
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