Önce iş yerini yaktı sonra silahla dehşet yaşattı - Son Dakika
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Önce iş yerini yaktı sonra silahla dehşet yaşattı

6 saat önce

Önce iş yerini yaktı sonra silahla dehşet yaşattı Beylikdüzü'nde korku dolu anlar Beylikdüzü'nde bir kişi, daha önce kendisinin işletmecisi olduğu buz pistini önce ateşe verdi daha sonra uzun namlulu silah ile bahçesine çıkarak havaya ateş açtı.

Önce iş yerini yaktı sonra silahla dehşet yaşattı

Beylikdüzü'nde korku dolu anlar

İSTANBUL - Beylikdüzü'nde bir kişi, daha önce kendisinin işletmecisi olduğu buz pistini önce ateşe verdi daha sonra uzun namlulu silah ile bahçesine çıkarak havaya ateş açtı. Uzun uğraşlar sonucu ikna edilip gözaltına alınan adam sorgulanmak üzere karakola götürülürken iş yerinin kendisinden alınmasından ötürü İBB Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi.

Olay, saat 14.00 sıralarında Beylikdüzü Cumhuriyet Mahallesi Derviş Eroğlu Caddesi üzerinde bulunan bir buz pistinde meydana geldi. İddiaya göre, Ümit Y.P, eski işletmeciliğini yaptığı iş yerinin kendi elinden haksız yere alındığını öne sürerek buz pistine geldi. Uzun namlulu silah ile iş yerine gelen şahıs önce iş yerini ateşe verdi daha sonra bahçeye çıkarak havaya ateş etti.

Olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri şahsı uzun uğraşlar sonucunda ikna ederek gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıs ifade işlemleri için karakola götürüldü. İtfaiye ekipleri ise şahıs gözaltına alındıktan sonra iş yerini söndürmeye çalışması başlattılar.

Yangın ise 1 saatlik çalışmanın altından kontrol altına alındı. Yanan iş yeri ise havadan görüntülendi. Öte yandan şahsın daha önceden de çeşitli suçlardan sabıkasının olduğu öğrenildi. Daha önce buz pistini kendisinin işlettiğini ifade eden şahıs, " Elimden haksız şekilde bu işletme alındı ben emek verdim" diyerek İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na da tepki gösterdi.

Önce iş yerini yaktı sonra silahla dehşet yaşattı

Beylikdüzü, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.04.2020 04:23 Kaynak: İHA

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