Önce kablo çalmaya çalıştı, sonra tepki gösteren vatandaşa elindeki aleti fırlattı - Son Dakika
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Önce kablo çalmaya çalıştı, sonra tepki gösteren vatandaşa elindeki aleti fırlattı

08.04.2022 20:19

Önce kablo çalmaya çalıştı, sonra tepki gösteren vatandaşa elindeki aleti fırlattı Gaziantep'te kablo hırsızları vatandaşı bezdirdi Gaziantep'te son günlerde özellikle internet ile elektrik kablolarını çalan hırsızlar vatandaşları bezdirdi.

Önce kablo çalmaya çalıştı, sonra tepki gösteren vatandaşa elindeki aleti fırlattı

Gaziantep'te kablo hırsızları vatandaşı bezdirdi

GAZİANTEP - Gaziantep'te son günlerde özellikle internet ile elektrik kablolarını çalan hırsızlar vatandaşları bezdirdi. Hırsızlık anlarından birini anbean görüntüleyen bir vatandaşın, "Onları çalıp ne yapacaksın, karanlıkta mı bırakacaksın bizi" diyerek hırsıza tepki göstermesi üzerine şüpheli şahsın elindeki aleti vatandaşa fırlatması pes dedirtti.

Gaziantep'te son günlerde pek çok noktada internet kabloları ile elektrik kablolarının çalınma olayları artış gösterdi. Yaşanan hırsızlık olayları sonrası internet kabloları çalındığı için günlerce hatta haftalarca internetsiz kalan vatandaşlar yaşananlara tepki gösterdi. Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Süleymanşah Mahallesi'nde meydana gelen hırsızlık anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

"Karanlıkta mı bırakacaksın bizi' diyerek tepki gösteren vatandaşa elindeki aleti fırlattı

Görüntülerde, gecenin geç saatleri ile sabahın çok erken saatlerinde sokağa gelen şüpheli şahısların internet kablolarının bulunduğu noktayı eşmeye çalışma anları yer aldı. Görüntülerin devamında vatandaşın, 'onları çalıp ne yapacaksın, karanlıkta mı bırakacaksın bizi' diyerek hırsızlığa tepki göstermesi üzerine şüpheli şahsın elindeki aleti vatandaşa fırlatma anları ise bu kadar da olmaz dedirtti.

"Bu hırsızlıklara çözüm bulunmasını istiyoruz"

Yaşanan hırsızlık anlarına tepki gösteren mahalle sakini bir vatandaş, "Son günlerde hırsızlık olayları çok olmaya başladı. Pek çok vatandaş bu konuda çok mağdur. Sokak lambalarına kadar çalınmış. Kablolar çalındığı için sokakta doğru düzgün lamba kalmamış. Biz bu işe bir çözüm bulunmasını istiyoruz. Bu hırsızlıkları yapanların kameralardan tespit edilerek bulunmasını istiyoruz. Çünkü bu olaylar sürekli oluyor" diye konuştu.

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Hırsızlık, Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Önce kablo çalmaya çalıştı, sonra tepki gösteren vatandaşa elindeki aleti fırlattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Önce kablo çalmaya çalıştı, sonra tepki gösteren vatandaşa elindeki aleti fırlattı - Son Dakika
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