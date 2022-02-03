Üye Girişi
Önce kabzayla camı kırdı, sonra yarım kilo altını çaldı - Son Dakika

Önce kabzayla camı kırdı, sonra yarım kilo altını çaldı

03.02.2022 13:02
Önce kabzayla camı kırdı, sonra yarım kilo altını çaldı

Gaziantep'te bir kuyumcunun vitrin camının silah kabzasıyla kırıldıktan sonra yarım kilo altının çalındığı anlara ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Gaziantep'te bir kuyumcunun vitrin camının silah kabzasıyla kırıldıktan sonra yarım kilo altının çalındığı anlara ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, şüpheli şahsın vitrin camını kabza ile kırdıktan sonra altınları çalarak kaçması ve kuyumcunun peşinden koşma anları saniye saniye yer aldı.

Olay, merkez Şahinbey ilçesine bağlı Barak Mahallesindeki bir kuyumcuda yaşandı. İddiaya göre kuyumcunun önüne otomobille gelen maskeli iki soyguncu kuyumcunun önünde bir el ateş ettikten sonra vitrin camını silah kabzasıyla kırdı. Camın kırılmasıyla büyük şok yaşayan kuyumcu Alican Bulut büyük şok yaşarken soyguncular vitrinde bulunan yarım kilo altını çaldı. Soyguncular altını alıp otomobile binerek olay yerinden uzaklaşırken kuyumcu Bulut durumu polise bildirdi.

Soygun anları saniye saniye kaydedildi

Kuyumcunun vitrin camının silah kabzasıyla kırılarak yarım kilo altının çalınma anları ortaya çıktı. Görüntülerde, şüpheli şahsın vitrin camını silah kabzası ile birkaç kez vurarak kırdıktan sonra elinin kesilme ihtimaline bile aldırmadan yarım kilo altını çalma anları saniye saniye yer aldı. Yaşanan hırsızlık anı esnasında iş yerinde oturan kuyumcu Alican Bulut'un olay meydana gelmesiyle ilk etapta irkilerek şok olması ve sonrasında silahını çıkarak hırsızların peşinde koşma anları da görüntülerde yer aldı.

Zanlılardan biri sabah saatlerinde yakalandı

Yaşanan hırsızlık olayı sonrası ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri bölgeyi güvenlik çemberine alırken Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu kuyumcu dükkanının vitrin camını silah kabzasıyla kırıp yarım kilo altın çalan silahlı soygunculardan biri yakalandı. Soyguncuların dükkan sahibiyle uzaktan akraba olduğu öğrenilirken, firari şüphelinin yakalanması için de çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Ekipler firari olan diğer soyguncuyu yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. - GAZİANTEP

Önce kabzayla camı kırdı, sonra yarım kilo altını çaldı
Önce kabzayla camı kırdı, sonra yarım kilo altını çaldı
Önce kabzayla camı kırdı, sonra yarım kilo altını çaldı
Önce kabzayla camı kırdı, sonra yarım kilo altını çaldı
Önce kabzayla camı kırdı, sonra yarım kilo altını çaldı

YORUMLAR
500

Gaziantep, Şahinbey, Kuyumcu, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Önce kabzayla camı kırdı, sonra yarım kilo altını çaldı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
13:06 İstanbul'a ayak bastı! Galatasaray'ın yeni transferi Pulgar'ın uçağı indi
13:04 Otomobil 25 metre yükseklikten falezlere düştü, sürücünün durumu ciddi
12:59 Fahriye Evcen ve Burak Özçivit reklam ücretlerine zam yaptı! Yıllık 10 milyon TL
12:59 İşte son 10 yılın zam şampiyonları! Hesap makineleri bile şaştı!
12:39 Migros Depo işçileri de iş bıraktı: Carrefour Depo'daki arkadaşlarımız da bizden haber bekliyor!
12:37 Samsun'da tarihi Atatürk heykeline saldırı: Halat bağlayıp yıkmaya çalıştılar
12:34 Seyhan Nehri'nden vinçle çıkarılan cesedi film izler gibi izlediler
12:33 TÜİK enflasyon sepetini güncelledi; doğalgaz ve elektriğin ağırlığı düşürüldü! 6 ürün yok
11:19 Polis memuru erkek arkadaşıyla misafirliğe gittiği evin balkonundan düştü! 25 gündür uyutuluyor
11:19 İkisine de pek benzemiyor! Adı Kıvanç soyadı Özçivit
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2022 13:14:37. #1.13#
SON DAKİKA: Önce kabzayla camı kırdı, sonra yarım kilo altını çaldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement