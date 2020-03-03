Önce kadını bıçakladı, sonra arkadaşını dövdü (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Önce kadını bıçakladı, sonra arkadaşını dövdü (2) - Son Dakika

Önce kadını bıçakladı, sonra arkadaşını dövdü (2)

6 saat önce

SALDIRGAN, SUÇ ORTAĞIYLA YAKALANDIElazığ'da, sokakta yürüyen B.A. adlı kadını bıçakla yaralayıp, kendi arkadaşı M.E. adlı kadını döverek, kaçan O.B., İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Önce kadını bıçakladı, sonra arkadaşını dövdü (2), System.String[]

SALDIRGAN, SUÇ ORTAĞIYLA YAKALANDI

Elazığ'da, sokakta yürüyen B.A. adlı kadını bıçakla yaralayıp, kendi arkadaşı M.E. adlı kadını döverek, kaçan O.B., İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. O.B. ile birlikte suç ortağı olduğu belirtilen O.C., gözaltına alındı. O.B.'nin hakkındaki başka 'yaralama' suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasıyla arandığı belirlendi.O.C. ile O.B.'nin, kadınlara yaptığı saldırılarda cep telefonu, çeyrek altın ve kolye gasbettikleri ortaya çıktı. Emniyetteki sorguları tamamlanan O.C. ve O.B., adliyeye sevk edildi.


Emniyet Müdürlüğü, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 12:36 Kaynak: DHA
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