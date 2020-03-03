Önce kadını bıçakladı, sonra arkadaşını dövdü (3) - Son Dakika

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Önce kadını bıçakladı, sonra arkadaşını dövdü (3)
6 saat önce
TUTUKLANDIElazığ'da, sokakta yürüyen B.A. adlı kadını bıçakla yaralayıp, kendi arkadaşı M.E. adlı kadını döverek, kaçan O.B. ve suç ortağı olduğu belirtilen O.C., savcılık sorgularının ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 03:32 Kaynak: DHA
TUTUKLANDI
Elazığ'da, sokakta yürüyen B.A. adlı kadını bıçakla yaralayıp, kendi arkadaşı M.E. adlı kadını döverek, kaçan O.B. ve suç ortağı olduğu belirtilen O.C., savcılık sorgularının ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan O.B., yağma ve kasten yaralama suçlarından tutuklanırken, O.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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