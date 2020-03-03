Önce kadını bıçakladı, sonra arkadaşını dövdü (3) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Önce kadını bıçakladı, sonra arkadaşını dövdü (3) - Son Dakika

Önce kadını bıçakladı, sonra arkadaşını dövdü (3)

6 saat önce

TUTUKLANDIElazığ'da, sokakta yürüyen B.A. adlı kadını bıçakla yaralayıp, kendi arkadaşı M.E. adlı kadını döverek, kaçan O.B. ve suç ortağı olduğu belirtilen O.C., savcılık sorgularının ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Önce kadını bıçakladı, sonra arkadaşını dövdü (3), System.String[]

TUTUKLANDI

Elazığ'da, sokakta yürüyen B.A. adlı kadını bıçakla yaralayıp, kendi arkadaşı M.E. adlı kadını döverek, kaçan O.B. ve suç ortağı olduğu belirtilen O.C., savcılık sorgularının ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan O.B., yağma ve kasten yaralama suçlarından tutuklanırken, O.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 03:32 Kaynak: DHA
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