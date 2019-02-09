Son Dakika Haberleri: Önce Kafa Kafaya Çarpıştılar, Sonra Duvara Çarparak Durabildiler...kaza Anı Kamerada

Önce Kafa Kafaya Çarpıştılar, Sonra Duvara Çarparak Durabildiler...kaza Anı Kamerada

1 saat önce

Önce kafa kafaya çarpıştılar, sonra duvara çarparak durabildiler.

Önce Kafa Kafaya Çarpıştılar, Sonra Duvara Çarparak Durabildiler...kaza Anı Kamerada, System.String[]
Önce kafa kafaya çarpıştılar, sonra duvara çarparak durabildiler...Kaza anı kamerada

BURSA - Bursa'da dikkatsiz bir şekilde kavşağa giren iki araç kafa kafaya çarpışırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Emek Mahallesi'nde saat 03.00 sıralarında meydana geldi. İki ana caddenin kesiştiği noktada meydana gelen kazada, ticari taksi ile hususi araç kafa kafaya çarpıştı. Kazanın etkisiyle savrulan araçlar bir iş yerinin duvarına çarparak durabildi. Kaza sonrası her iki sürücü de kendi imkanlarıyla araçlarından çıkarken, araçlar kullanılamaz hale geldi. Kazada yaralanan olmaması sevindirirken, o anlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Gece olduğu için caddenin boş olduğunu söyleyen mahalle sakinleri, sürücülerin ara sokaklarda daha dikkatli olmalarını istedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 12:13 Kaynak: İHA

Bursa, Emek Mahallesi, 3. Sayfa
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