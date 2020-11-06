Önce kaldırımdaki yayaya sonra ağaca çarpan otomobil takla attı: 2 yaralı - Son Dakika

Önce kaldırımdaki yayaya sonra ağaca çarpan otomobil takla attı: 2 yaralı

06.11.2020 23:54
Önce kaldırımdaki yayaya sonra ağaca çarpan otomobil takla attı: 2 yaralı, System.String[]

Antalya'da kontrolden çıkan otomobil önce yürüyen yayaya ardından ağaca çarparak takla attı.

Antalya'da kontrolden çıkan otomobil önce yürüyen yayaya ardından ağaca çarparak takla attı. Dumanlar çıkan araç söndürülürken kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 21.30 sırasında Konyaaltı ilçesi Atatürk Bulvarı Aktur Park önünde meydana geldi. Konyaaltı istikametine 42 DD 703 plakalı seyir halinde bulunan Ercan Ç, Antalyaspor alt geçidinden çıktıktan sonra direksiyon hakimiyetini kaybetti. Aracının kontrolünü kaybeden sürücü Ercan Ç, kaldırım taşına ve sonra yürüyen yayaya çarparak kaldırımdaki ağaca vurdu. Çarpmanın etkisiyle araç yıkıldı ve otomobil yeniden yola düştü. Motor bölümü hurdaya dönen otomobilden dumanlar yükselmeye başladı. 112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesiyle kaza yerine itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan kaldırımdaki yaya Ferdi Çaylak ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine, otomobildeki kadın yolcu S.D'de özel bir hastaneye kaldırıldı. Sürücü Ercan Ç, kazayı yara almadan atlattı. Dumanlar çıkan otomobili itfaiye köpük sıkarak soğuttu.

Kaza nedeniyle kaldırımda yürüyen diğer yayalar büyük korku ve panik yaşadı. Kaza yeri güvenliğe alınırken trafik polislerce kontrollü olarak sağlandı. Oluşan kalabalığı bekçi ve polislerce uzaklaştırıldı. Aracın kaldırılmasının ardından yolun tüm şeritleri trafiğe açıldı. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor. - ANTALYA

Önce kaldırımdaki yayaya sonra ağaca çarpan otomobil takla attı: 2 yaralı
Önce kaldırımdaki yayaya sonra ağaca çarpan otomobil takla attı: 2 yaralı
Önce kaldırımdaki yayaya sonra ağaca çarpan otomobil takla attı: 2 yaralı
Önce kaldırımdaki yayaya sonra ağaca çarpan otomobil takla attı: 2 yaralı
Önce kaldırımdaki yayaya sonra ağaca çarpan otomobil takla attı: 2 yaralı
Önce kaldırımdaki yayaya sonra ağaca çarpan otomobil takla attı: 2 yaralı
Önce kaldırımdaki yayaya sonra ağaca çarpan otomobil takla attı: 2 yaralı
Önce kaldırımdaki yayaya sonra ağaca çarpan otomobil takla attı: 2 yaralı
Önce kaldırımdaki yayaya sonra ağaca çarpan otomobil takla attı: 2 yaralı
Önce kaldırımdaki yayaya sonra ağaca çarpan otomobil takla attı: 2 yaralı
Önce kaldırımdaki yayaya sonra ağaca çarpan otomobil takla attı: 2 yaralı

Konyaaltı, Otomobil, Antalya, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Önce kaldırımdaki yayaya sonra ağaca çarpan otomobil takla attı: 2 yaralı - Son Dakika


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