Önce kameralara, sonra polise yakalandı
GAZİANTEP - Gaziantep'te evlerin pencerelerinden içeriye girerek hırsızlık yapan şüpheli, önce güvenlik kameralarına sonra polislere yakalandı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde meydana gelen 2 evden ve 1 kurumdan hırsızlık olaylarıyla ilgili yaptığı çalışmalarla şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.
Yasal işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2020 10:25 - Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Önce kameralara, sonra polise yakalandı - Son Dakika