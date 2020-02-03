Önce kamyona, sonra bariyere çarpan otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika
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Önce kamyona, sonra bariyere çarpan otomobilin sürücüsü öldü

1 saat önce

Önce kamyona, sonra bariyere çarpan otomobilin sürücüsü öldüEDİRNE'nin Keşan ilçesinde önce kamyona daha sonra ise duble yolu ayıran demir bariyere çarpan otomobilin sürücüsü İbrahim Tan (25), olay yerinde yaşamını yitirdi.

Önce kamyona, sonra bariyere çarpan otomobilin sürücüsü öldü

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde önce kamyona daha sonra ise duble yolu ayıran demir bariyere çarpan otomobilin sürücüsü İbrahim Tan (25), olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 00.45 sıralarında Keşan- Gelibolu karayolunun 11'inci kilometresinde meydana geldi. Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinden, Keşan yönüne giden İbrahim Tan yönetimindeki 22 LH 207 plakalı otomobil, yolun 11'inci kilometresinde önce aynı yönde seyreden O.K. idaresindeki 17 SG 744 plakalı kamyona, daha sonra ise kontrolden çıkarak duble yolu ayıran demir bariyere çarptı. Otomobil hurda yığınına dönerken, kazayı fark etmeyerek yoluna devam eden sürücü O.K., diğer sürücülerin kendisini uyarması sonucu yaklaşık 200 metre sonra kamyonu durduruldu.

İhbar üzerine olay yerine, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü Tan, Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı kaza kırım ekibinin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu çıkartıldı. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde İbrahim Tan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Tan'ın cesedi, savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından Keşan Devlet Hastanesi morguna konuldu. Kamyon sürücüsü O.K. ise gözaltına alınarak jandarma komutanlığına götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Önce kamyona, sonra bariyere çarpan otomobilin sürücüsü öldü

İbrahim Tan, Keşan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 03:30 Kaynak: DHA
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