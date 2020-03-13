Önce kamyona sonra elektrik direğine çarptı...Kaza anı kamerada - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Önce kamyona sonra elektrik direğine çarptı...Kaza anı kamerada - Son Dakika

Önce kamyona sonra elektrik direğine çarptı...Kaza anı kamerada

6 saat önce

Önce kamyona sonra elektrik direğine çarptı.

Önce kamyona sonra elektrik direğine çarptı...Kaza anı kamerada

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde yola kontrolsüz çıkan otomobil karşı yönden gelen kamyona çarptı. Savrulan otomobil ardından yol kenarındaki bir elektrik direğine çarparak durabildi. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Orhaniye Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. Gazi Magosa Caddesi'nden gelip Kalender Caddesi'ne geçmek isteyen otomobil sürücü, yola kontrolsüz bir şekilde çıkınca karşı istikametten gelen kamyon ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil kavşakta bulunan elektrik direğine çarparak durabildi. Facianın eşiğinden dönülen kazada otomobil hurdaya dönerken kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Şans eseri kazada ölen yada yaralanan olmazken hurdaya dönen otomobil çekici yardımıyla kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

Önce kamyona sonra elektrik direğine çarptı...Kaza anı kamerada

İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 11:17 Kaynak: İHA
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