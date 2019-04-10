Son Dakika Haberleri: Önce Kamyonete, Sonra Trafik Tabelası Direğine Çarptı 4 Yaralı

Önce Kamyonete, Sonra Trafik Tabelası Direğine Çarptı 4 Yaralı

43 dakika önce

İZMİT'te, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği hafif ticari araç önce kamyonete ardından da yol kenarındaki trafik tabelasının direğine çarptı.

Önce Kamyonete, Sonra Trafik Tabelası Direğine Çarptı 4 Yaralı, System.String[]
İZMİT'te, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği hafif ticari araç önce kamyonete ardından da yol kenarındaki trafik tabelasının direğine çarptı. Yaralanan 4 kişi tedaviye alındı.

Kaza öğleden sonra, D-100 Karayolu Adalet Köprüsü mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine gitmekte olan Recep Telli idaresindeki 34 YR 9252 plakalı hafif ticari araç sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı istikamette ilerleyen Orhan Taşdelen idaresindeki 41 ACB 698 plakalı kamyonete yandan çarptıktan sonra yol kenarındaki trafik tabelasının direğine çarparak durdu. Kazada hafif ticari araç sürücüsü Recep Telli ile araçtaki Sema Telli, Beyzanur Korkmaz ve kamyonet sürücüsü Orhan Taşdelen yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekibi hafif ticari araç içerisinde sıkışan Beyzanur Korkmaz'ı araçtan çıkardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralanan 4 kişi hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle yol bir süre ulaşıma kapandı. Araçların yoldan kaldırılmasıyla yol ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 05:55 Kaynak: DHA
D-100 Karayolu, Orhan Taşdelen, Araç, Güncel
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