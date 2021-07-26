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Önce kanser hastası eşini boğdu, sonra intihar etti! Emekli askerden geriye bu not kaldı: Bağışlayın - Son Dakika

Önce kanser hastası eşini boğdu, sonra intihar etti! Emekli askerden geriye bu not kaldı: Bağışlayın

26.07.2021 11:55

Ankara'da Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan emekli asker Mehmet Yıldırım, karaciğer kanseri hastası eşi Hamiyet Yıldırım'ı kravatla boğduktan sonra tabanca ile intihar girişiminde bulundu. Hastaneye kaldırılan emekli asker tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yıldırım'ın bıraktığı notta "Bağışlayın; kendi hür irademle yaptım." ifadeleri yer aldı.

Sabaha karşı Keçiören ilçesi Şenlik Mahallesi'nde yaşayan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan emekli asker Mehmet Yıldırım (70), bir süredir hastalığı nedeniyle yatağa bağımlı yaşayan eşinin odasına girdi.

OĞLUNU ARAYIP HELALLİK İSTEMİŞ

Mehmet Yıldırım, eşi Hamiyet Yıldırım'ı (74) kravatıyla boğduktan sonra oğlunu telefonla aradı. Yıldırım, "Her şeyi ben yaptım, hakkınızı helal edin" dedikten sonra tabancasını alıp, başına dayayarak ateşledi. Silah sesini duyan komşuları polis ve 112 Acil Servise haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Hamiyet Yıldırım'ın öldüğü belirlendi. Ağır yaralanan Mehmet Yıldırım ise ilk müdahalesinin ardından ambulansla Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Mehmet Yıldırım da doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

"KENDİ HÜR İRADEMLE YAPTIM"

Mehmet Yıldırım'ın çocuklarına intihar notu bıraktığı da ortaya çıktı. Yıldırım'ın "Oğluma telefon ediniz" diyerek çocuklarının telefon numarasını yazdığı notta, "Bağışlayın; kendi hür irademle yaptım." ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Yıldırım çiftinin evli olan iki çocuğunun dün akşam eşleriyle birlikte anne ve babasını ziyaret ettiği de belirtildi.

Önce kanser hastası eşini boğdu, sonra intihar etti! Emekli askerden geriye bu not kaldı: Bağışlayın

Kara Kuvvetleri Komutanlığı, İntihar, Emekli, Asker, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Önce kanser hastası eşini boğdu, sonra intihar etti! Emekli askerden geriye bu not kaldı: Bağışlayın - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: Önce kanser hastası eşini boğdu, sonra intihar etti! Emekli askerden geriye bu not kaldı: Bağışlayın - Son Dakika
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