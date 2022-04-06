Önce kanser taraması sonra şehir gezisi - Son Dakika
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Önce kanser taraması sonra şehir gezisi

06.04.2022 11:40
Önce kanser taraması sonra şehir gezisi

Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü, ilçeler ve köylerde yaşayan kadınları kanser taramasına özendirmek amacıyla il merkezine gezi programı düzenliyor.

Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü, ilçeler ve köylerde yaşayan kadınları kanser taramasına özendirmek amacıyla il merkezine gezi programı düzenliyor.

Kanserle mücadelede ulaştıkları kadın sayısını artırmayı hedefleyen İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığınca, ilçeler ve köylerde yaşayan kadınların kanser taramalarına daha fazla katılmaları için yaklaşık 3 ay önce çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda köy ve ilçelerde yaşayan kadınlara belediye, muhtarlıklar ve aile sağlığı merkezi görevlileri aracılığıyla, il merkezinde kanser taraması yaptıranların daha sonra kentin tarihi ve turistik yerlerinin gezdirileceği bilgisi duyuruldu.

Belediye, özel idare, müftülük ve kaymakamlıkların desteğiyle il merkezine getirilip İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezinde (KETEM) meme, rahim ağzı ve bağırsak kanseri taramasından geçirilen kadınlar, daha sonra gezi programına katılıyor.

Gezi, kadınların, kentin sembol yerlerinden Nasrullah Meydanı'nda güvercinleri beslemesiyle sona eriyor.

"Tarama sayıları oldukça yükseldi"

İl Sağlık Müdürü Yüksel Kutlu, AA muhabirine, dünyada ve Türkiye'de ölüm nedenleri sıralamasında kanserin ikinci sırada bulunduğunu söyledi.

Her 10 kişiden ikisinin kanser nedeniyle hayatını kaybettiğine işaret eden Kutlu, "Sayın Valimizin himayelerinde kanser taramalarını artırmak amacıyla bir proje başlattık. İlimizde yaşlı nüfusun fazla olmasına bağlı olarak kanser sayılarında da fazlalık gözükmekte. Bu kapsamda annelerimizi, ablalarımızı, teyzelerimizi ilçelerden getiriyoruz. Hem kültürel ziyaretler yapmalarını sağlıyoruz hem de kanser taraması yapıyoruz." dedi.

Projeye ilginin oldukça yoğun olduğunu dile getiren Kutlu, şöyle devam etti:

"Tarama sayıları oldukça yükseldi. Proje kapsamında bugüne kadar 1786 kadına meme kanseri taraması yaptık. Bunların 123'ünü şüpheli gördük ve üst merkeze sevk ettik. 1546 kadına da rahim ağzı kanseri taraması yaptık. Şüpheli bulduğumuz 58'ini bir üst merkeze sevk ettik. 1592 kişiye bağırsak kanseri taraması yapıldı, 89'u pozitif veya şüpheli bulundu. Test yapılan kadınların hiçbirinde herhangi bir belirti veya rahatsızlık yoktu. Bu sayede erken tanı ve erken tedavi imkanı kazanılmış olacak. Taramaları bu sayede daha da artırmayı hedefliyoruz."

Kutlu, Kovid-19 salgını sürecinde insanların sosyal etkinliklerden mahrum kaldığını hatırlatarak, "Amacımız kadınlara yönelik hem kültürel bir faaliyet olsun hem de taramaları yapılsın. Sabahleyin KETEM'de taramaları yapılıyor, öğlen Özel İdaremizde yemek ikram ediyoruz, öğleden sonra da kentin turistik ve kültürel yerlerini görme fırsatı buluyorlar. Kadınlarımızın birçoğu daha önce görmediği yerleri gezme fırsatı buluyor." diye konuştu.

Projeye katılan Elif Gül ise Araç ilçesi Bektüre köyünden geldiğini belirterek, "Allah devletimizden milletimizden, doktorlarımızdan razı olsun. Kanser taramamızı yaptılar, her yeri gezdirdiler. Daha önce kanser taramasını bilmiyorduk, bugün öğrendik. Herkese tavsiye ediyorum. Ben Kastamonu'ya çok gelip gidiyordum ama gezme fırsatı bulmamıştım. Proje sayesinde tanıdım." ifadelerini kullandı.

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İl Sağlık Müdürlüğü, Bağırsak Kanseri, Kastamonu, Kanser, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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