Önce kanserden sonra fazla kilolarından kurtuldu

İzmirli 2 çocuk annesi 45 yaşındaki Yıldız Uluvardar, önce kanseri yendi, sonra 40 kilo verip, hayatındaki olumlu değişimleri sosyal medyada paylaştı.
Yıldız Uluvardar'ın hayatı 2015 yılının ilk günlerinde "karın ağrısı" şikayetiyle değişmeye başladı.
Gittiği özel hastanede bağırsak kanseri olduğunu öğrenen Uluvardar, Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Varlık Erol tarafından yapılan ameliyatla tümörlerden kurtuldu, sonrasında da 6 ay kemoterapi gördü.
Kanserden önce obez, tedavi sürecinin ardından da morbid obez olan Uluvardar, büyük mücadeleyle hastalıktan kurtuldu ancak yüksek tansiyon, karaciğer yağlanması ve yürüme güçlüğü gibi sorunlarla karşılaştı.
Uluvardar, evinin merdivenlerini çıktığı sırada dizlerinde sorun yaşaması üzerine gittiği ortopedi uzmanı doktorun kendisine yönelttiği "Ayakların o cüsseyi nasıl taşısın" sorusuyla hayatını değiştirme kararı aldı.
Yine Doç. Dr. Varlık Erol'un kapısını çalan Yıldız Uluvardar, onkoloji doktorunun izniyle bu kez mide küçültme ameliyatı oldu, 9 ayda 40 kilo verdi.
Uluvardar, doktorların desteği, spor
ve diyet sayesinde 50 bedenden 38 bedene indi, sosyal medya platformlarında yaptığı paylaşımlarla da hayata bağlılığın sembol isimlerinden biri haline geldi.
"Doktorlarım ne diyorsa yaptım"
Yıldız Uluvardar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kanserle mücadelesinde moralini yüksek tutmayı başardığını, ailesi ve doktorlarının desteğiyle kötü günleri atlattığını anlattı.
Kanserden önceki obezite sorununun ise katlandığını ve yürüyemez hale geldiğini kaydeden Uluvardar, şunları kaydetti:
"Yürüyemeyince kendimi çok aciz hissetmeye başlamıştım. Ortopedi doktoru da fazla açık sözlüydü, iyi ki de öyleymiş. Rahatsızlığımı anlatınca bana 'Kusura
bakma da ayakların o cüsseyi nasıl taşısın' dedi. Tartışabilirdim ama yapmadım. Haklısınız hocam dedim. Haklıydı. Doktorun muayenehanesinden ağlayarak ayrıldım. Varlık Erol'u aradım, obezite cerrahisi istediğimi söyledim."
Kanser tedavisi gören birinin obezite cerrahisi uygulamasını onkoloji doktorlarının izniyle olabileceğini söyleyen Uluvardar, "İzni alınca ikinci ameliyatımı oldum. Doktorlarım ne diyorsa yaptım, spora başladım. Hayatımda çok büyük değişiklikler oldu. Sosyal medyada fenomen oldum diyebilirim. Benim hayatım iki kez değişti, ilkinde kanseri yendim, ikincisinde de 40 kilo verdim, şimdi hayatını yenilemek isteyenlerle deneyimlerimi paylaşıyorum." ifadelerini kullandı.
Uluvardar, herkesin hayatını yenileme gücüne sahip olduğuna inandığını, bunu yapmak isteyenlere sosyal medya platformlarından destek olmaya çalıştığını sözlerine ekledi.
"Onkoloji uzmanlarının izni olmadan yapamazdık" Başkent Hastanesi
Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Varlık Erol de bağırsak tümörü nedeniyle yapılan ilk ameliyatı açık yöntemle gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "İkinci ameliyatı ise kapalı yöntemle yaptık. Onkoloji uzmanlarının izni olmadan yapamazdık. Hastamızın vücut kitle indeksi 40'ın üzerindeydi. Mide küçültme ameliyatının ardından 40 kilo verdi. 106'dan 66'ya düştü." dedi.
Varlık Erol, hastanın ideal kilosunu koruduğuna işaret ederek, "Hastanın ekibe duyduğu güven çok önemli. Hastalarla iletişim bizim için çok kıymetli, mide küçültme ameliyatı olanlar kontrollerini aksatmamalı, sağlık ekibiyle iletişim halinde olmalı." diye konuştu.