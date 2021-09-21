Önce karantinayı ihlal etti, sonra doktora sözlü saldırdı - Son Dakika

Önce karantinayı ihlal etti, sonra doktora sözlü saldırdı

EDİRNE - Edirne'de korona virüse yakalanan kızına ilaç yazdırmak için gittiği sağlık ocağında doktora sözlü saldırıda bulundu.

Alınan bilgiye göre, kızı korona virüs salgın hastalığına yakalanan Süleyman Hızmalı ilaç yazdırmak için Muradiye Aile Sağlığı Merkezi'ne gitti. Aile hekimi Uzman Dr. Mehtap Büyük Ateş'in yanına giren Hızmalı korona virüs olan kızına ilaç yazmasını istedi. Dr. Mehtap Büyük Ateş kızının korona virüs olduğu için ilaç yazamayacağını ve kendisinin de karantina kurallarını ihlal ettiğini söyledi. Bunun üzerine baba Hızmalı doktor Ateş'e sözlü saldırıda bulundu. Sözlü saldırı üzerine doktor Ateş 'beyaz kod' verdi.

Verilen kod üzerine merkeze gelen polis ekipleri Süleyman Hızmalı'yı gözaltına aldı.

Aile hekimi Uzman Dr. Mehtap Büyük Ateş ise Hızmalı'dan şikayetçi oldu.