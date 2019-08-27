Önce karısını sonra kendini vurdu

Mersin'in Erdemli ilçesinde tartıştığı karısını pompalı tüfekle vurarak öldüren kişi, aynı silahla kendisini de yaraladı.

Koyuncu Mahallesi'nde bakkal işleten Ayşe Gür (49), sabah saatlerinde iş yerine gelen kocası Hasan Gür'le (57) tartıştı.

Nedeni henüz bilinmeyen tartışmanın ardından Gür, karısı Ayşe Gür'e pompalı tüfekle 3 el ateş etti.

Zanlı, daha sonra çenesine dayadığı silahla kendisini de yaraladı.

Çevredekilerin silah sesleri üzerine yaptığı ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Ayşe Gür'ü Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yoğun bakıma alınan Gür, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hasan Gür ise plastik ve estetik cerrahi bölümünün olduğu Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.