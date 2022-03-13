Önce kartopu oynadılar ardından silahlı gruplar çatıştı - Son Dakika
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Önce kartopu oynadılar ardından silahlı gruplar çatıştı

13.03.2022 08:13

İstanbul'da karı bekleyen vatandaşlar önce kartopu oynadı. Ardından kendilerini silahlı çatışmada buldu. 7 kişinin yaralandığı olay kameralara yansıdı.

Akıllara durgunluk veren olay, akşam saat 21.15 sıralarında Tophane Hacımimi Mahallesi Karabaş Mektebi Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bölgede oyun oynayan bir grubun attığı kartopu, yoldan geçen bir başka gruba isabet etti. Kartopunun isabet etmesi nedeniyle iki grup arasında kavga çıktı. Tekmeli yumruklu kavga Tophane parkı içerisine kadar sürdü.

Beyoğlu'nda kartopu kavgası silahlı çatışmaya dönüştü; 7 yaralı

KARTOPU SAVAŞINDA SİLAHLAR DEVREYE GİRDİ

Kavganın büyümesi üzerine kartopu isabet eden gruptan bazı kişiler, silahla karşı gruba ateş etti. Bu sırada kurşunların isabet ettiği, F.B.G., S.S, N.Ü., İ.D.S., M.F.İ., E.Ü. ve E.S. vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Ateş eden grup olay yerinden kaçarken, yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kavganın haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Beyoğlu'nda kartopu kavgası silahlı çatışmaya dönüştü; 7 yaralı

3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Polis ekipleri, olay yerine şerit çekerek inceleme yaptı. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalarda olay yerinde çok sayıda boş kovan tespit edildi. Öte yandan polisin yaptığı çalışmalar sonucu şüphelilerden E.B., M.B. ve F.B. yakalanarak gözaltına alındı.

Beyoğlu'nda kartopu kavgası silahlı çatışmaya dönüştü; 7 yaralı

KAVGA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Tekme ve yumruklarla başlayıp silahlı çatışmaya dönen olayda yaralanan 7 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirilirken, kavga anları güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı. Görüntülerde grubun önce birbirleri ile tekme ve yumruklarla kavga ettiği, daha sonra da silahla çatıştığı görüldü. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Önce kartopu oynadılar ardından silahlı gruplar çatıştı - Son Dakika


Son Dakika
08:13 Önce kartopu oynadılar ardından silahlı gruplar çatıştı
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SON DAKİKA: Önce kartopu oynadılar ardından silahlı gruplar çatıştı - Son Dakika
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