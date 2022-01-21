Önce kasaları boşalttı! Sonra soda içti! Market hırsızının görüntüleri - Son Dakika

Önceki gün sabah saatlerinde Yeşil Mahalle Atatürk Bulvarı'ndaki bir markette meydana gelen olayda hırsız, marketin arka kısmında bulunan havalandırma penceresini kırarak içeri girdi.

KASALARI BOŞALTIP ÜSTÜNE SODA İÇTİ

Önce muhasebe bölümüne gidip kasanın içini boşaltan hırsız, daha sonra içeride bir süre gezdikten sonra yazar kasayı açarak içindeki paraları aldı. Kasaları boşalttıktan sonra dolaptan soda alıp içen hırsız, girdiği havalandırma penceresinden çıkarak kaçtı. O anlar ise marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

EKİPLER HER YERDE ARIYOR

Market sahibinin ihbarı üzerine olay gelerek inceleme yapan polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.