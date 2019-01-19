Önce Kavga Ettiler, Sonra Barıştılar...kavga Anı Kamerada
26 dakika önce
Önce kavga ettiler, sonra barıştılar.
Önce kavga
ettiler, sonra barıştılar...Kavga anı kamerada
TRABZON - AK Parti Köprübaşı
İlçe Başkanı Orhan Erdoğan, ilçede esnaflık yapan Eyüp Emin Erdoğan
'ı ilk önce darp etti sonra fotoğraf çektirerek barıştı. Trabzon
'da AK Parti Köprübaşı İlçe Başkanı Orhan Erdoğan ve ilçede esnaflık yapan Eyüp Emin Erdoğan arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Esnaf Erdoğan'ın dükkanında çıkan sözlü tartışma bir süre sonra yerini kavgaya bıraktı. AK Parti Köprübaşı İlçe Başkanı Orhan Erdoğan'ın yumruklarının hedefi olan Eyüp Emin Erdoğan o anlarda kayıtta olan güvenlik kameralarının görüntüleri sosyal medyaya yükledi. Kısa sürede geniş yankı uyandıran görüntüler gelen tepkiler üzerine sosyal medyadan kaldırıldı. Tepki çeken görüntüler üzerine bir araya gelen Orhan Erdoğan ve Eyüp Emin Erdoğan birlikte fotoğraf çektirerek, "Arkadaşlar büyüklerin araya girmesiyle uzlaşma sağlanmıştır. Herkese selam, sevgi, saygılar sunuyorum" yazısıyla fotoğrafı sosyal medyada paylaştı.
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 07:05 Kaynak: İHA
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